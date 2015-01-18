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"سبيماكو الدوائية" تنقل تكنولوجيا تصنيع مستحضرات علاج حالات فقر الدم

من خلال توقيع اتفاقية مع "فيفور فارما" العالمية بتكلفة تبلغ 240 مليون ريال

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، "سبيماكو الدوائية" اتفاقية مع شركة "فيفور فارما" العالمية ومقرها الرئيس في سويسرا، الرائدة عالميًا في مجال علاجات حالات فقر الدم وأمراض الكلى وأمراض القلب المرتبطة بالقصور الكلوي.

وتهدف الاتفاقية إلى توطين تصنيع مستحضر "فيرنجكت®" حقن بالإضافة الى ترخيص وتوطين وتسويق مستحضر ثانٍ بواسطة سبيماكو الدوائية بنفس المادة الفعالة فيرريك كاربوكسي مالتوز.
وتتضمن الاتفاقية نقل تكنولوجيا التصنيع لهذا المستحضر الذي يستخدم لعلاج حالات فقر الدم الناتج عن نقص عنصر الحديد.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في الحث على توطين الصناعات الدوائية عالية التقنية وزيادة المحتوى المحلي، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاتفاقية ما يقارب 240 مليون ريال على مدى ثماني سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية خالد بن صالح الخطاف: الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة الرامية إلى التوسع والانتشار، والتنوع في المنتجات، وذلك بالدخول في مجالات تحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات السوق السعودي، وضمان استمرارية توافر الدواء للمريض طبقًا للمواصفات والمعايير المتعارف عليها عالميًا.

جديرٌ بالذكر أن سبيماكو الدوائية تسعى لتعزيز دورها الريادي في السوق المحلي والإقليمي، وكذلك رفع نسبة توطين الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة، من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في توطين مستحضرات التقنية الحيوية والصناعات النوعية القائمة على المعرفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبيماكو الدوائية" تنقل تكنولوجيا تصنيع مستحضرات علاج حالات فقر الدم
سبق

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، "سبيماكو الدوائية" اتفاقية مع شركة "فيفور فارما" العالمية ومقرها الرئيس في سويسرا، الرائدة عالميًا في مجال علاجات حالات فقر الدم وأمراض الكلى وأمراض القلب المرتبطة بالقصور الكلوي.

وتهدف الاتفاقية إلى توطين تصنيع مستحضر "فيرنجكت®" حقن بالإضافة الى ترخيص وتوطين وتسويق مستحضر ثانٍ بواسطة سبيماكو الدوائية بنفس المادة الفعالة فيرريك كاربوكسي مالتوز.
وتتضمن الاتفاقية نقل تكنولوجيا التصنيع لهذا المستحضر الذي يستخدم لعلاج حالات فقر الدم الناتج عن نقص عنصر الحديد.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في الحث على توطين الصناعات الدوائية عالية التقنية وزيادة المحتوى المحلي، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاتفاقية ما يقارب 240 مليون ريال على مدى ثماني سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية خالد بن صالح الخطاف: الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة الرامية إلى التوسع والانتشار، والتنوع في المنتجات، وذلك بالدخول في مجالات تحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات السوق السعودي، وضمان استمرارية توافر الدواء للمريض طبقًا للمواصفات والمعايير المتعارف عليها عالميًا.

جديرٌ بالذكر أن سبيماكو الدوائية تسعى لتعزيز دورها الريادي في السوق المحلي والإقليمي، وكذلك رفع نسبة توطين الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة، من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في توطين مستحضرات التقنية الحيوية والصناعات النوعية القائمة على المعرفة.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
05:49 PM

"سبيماكو الدوائية" تنقل تكنولوجيا تصنيع مستحضرات علاج حالات فقر الدم

من خلال توقيع اتفاقية مع "فيفور فارما" العالمية بتكلفة تبلغ 240 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، "سبيماكو الدوائية" اتفاقية مع شركة "فيفور فارما" العالمية ومقرها الرئيس في سويسرا، الرائدة عالميًا في مجال علاجات حالات فقر الدم وأمراض الكلى وأمراض القلب المرتبطة بالقصور الكلوي.

وتهدف الاتفاقية إلى توطين تصنيع مستحضر "فيرنجكت®" حقن بالإضافة الى ترخيص وتوطين وتسويق مستحضر ثانٍ بواسطة سبيماكو الدوائية بنفس المادة الفعالة فيرريك كاربوكسي مالتوز.
وتتضمن الاتفاقية نقل تكنولوجيا التصنيع لهذا المستحضر الذي يستخدم لعلاج حالات فقر الدم الناتج عن نقص عنصر الحديد.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في الحث على توطين الصناعات الدوائية عالية التقنية وزيادة المحتوى المحلي، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاتفاقية ما يقارب 240 مليون ريال على مدى ثماني سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية خالد بن صالح الخطاف: الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة الرامية إلى التوسع والانتشار، والتنوع في المنتجات، وذلك بالدخول في مجالات تحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات السوق السعودي، وضمان استمرارية توافر الدواء للمريض طبقًا للمواصفات والمعايير المتعارف عليها عالميًا.

جديرٌ بالذكر أن سبيماكو الدوائية تسعى لتعزيز دورها الريادي في السوق المحلي والإقليمي، وكذلك رفع نسبة توطين الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة، من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في توطين مستحضرات التقنية الحيوية والصناعات النوعية القائمة على المعرفة.

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