وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعوداً من 13699 يوم الأحد.

كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102.

المكسيك: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 120 ألفاً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-09 كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102. وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعوداً من 13699 يوم الأحد.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 08:34 AM

المكسيك: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 120 ألفاً حصيلة عدد الوفيات وصلت 14053





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كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102.

وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعوداً من 13699 يوم الأحد.