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المكسيك: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 120 ألفاً

حصيلة عدد الوفيات وصلت 14053

كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102.

وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعوداً من 13699 يوم الأحد.

فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 120 ألفاً
سبق

كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102.

وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعوداً من 13699 يوم الأحد.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
08:34 AM

المكسيك: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 120 ألفاً

حصيلة عدد الوفيات وصلت 14053

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102.

وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعوداً من 13699 يوم الأحد.

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