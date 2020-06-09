المكسيك: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 120 ألفاً

كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102.
وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعوداً من 13699 يوم الأحد.
كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102.
وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعوداً من 13699 يوم الأحد.فيروس كورونا الجديد
كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102.
وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعوداً من 13699 يوم الأحد.
كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 2999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 120102.
وبلغ إجمالي الوفيات 14053، صعوداً من 13699 يوم الأحد.