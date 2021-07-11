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4120 ولادة في مستشفى النساء والولادة بالطائف خلال النصف الأول من 2021

نسبة الذكور تفوق الإناث بـ 10 %.. يحتوي على 300 سرير ومجهّز تجهيزاً متكاملاً

كشف تقرير لمستشفى النساء والولادة بالطائف عن 4120 حالة ولادة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وتفوق الذكور على الإناث بنسبة فارق 10%، حيث بلغ عدد الذكور 2166 والإناث 1954، فيما كانت حالات الولادة الطبيعية 2644 والقيصرية 1476.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان؛ إلى أن نسبة السعوديين بين الولادات 96% والبقية غير سعوديين، مبيناً أن مستشفى النساء يحتوي على 300 سرير، ومجهز تجهيزاً متكاملاً للتعامل مع أمراض النساء وحالات الولادة، إضافة إلى وجود أقسام متخصصة في الحضانة والعناية المركّزة للأطفال، كما يحتوي على أحدث التجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة في تخصصات مختلفة.

تجدر الاشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف، يعد أكبر مستشفى في المحافظة، حيث يضم 800 سرير، منها 300 للنساء والولادة.

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4120 ولادة في مستشفى النساء والولادة بالطائف خلال النصف الأول من 2021
سبق

كشف تقرير لمستشفى النساء والولادة بالطائف عن 4120 حالة ولادة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وتفوق الذكور على الإناث بنسبة فارق 10%، حيث بلغ عدد الذكور 2166 والإناث 1954، فيما كانت حالات الولادة الطبيعية 2644 والقيصرية 1476.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان؛ إلى أن نسبة السعوديين بين الولادات 96% والبقية غير سعوديين، مبيناً أن مستشفى النساء يحتوي على 300 سرير، ومجهز تجهيزاً متكاملاً للتعامل مع أمراض النساء وحالات الولادة، إضافة إلى وجود أقسام متخصصة في الحضانة والعناية المركّزة للأطفال، كما يحتوي على أحدث التجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة في تخصصات مختلفة.

تجدر الاشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف، يعد أكبر مستشفى في المحافظة، حيث يضم 800 سرير، منها 300 للنساء والولادة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
01:57 PM

4120 ولادة في مستشفى النساء والولادة بالطائف خلال النصف الأول من 2021

نسبة الذكور تفوق الإناث بـ 10 %.. يحتوي على 300 سرير ومجهّز تجهيزاً متكاملاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير لمستشفى النساء والولادة بالطائف عن 4120 حالة ولادة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وتفوق الذكور على الإناث بنسبة فارق 10%، حيث بلغ عدد الذكور 2166 والإناث 1954، فيما كانت حالات الولادة الطبيعية 2644 والقيصرية 1476.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان؛ إلى أن نسبة السعوديين بين الولادات 96% والبقية غير سعوديين، مبيناً أن مستشفى النساء يحتوي على 300 سرير، ومجهز تجهيزاً متكاملاً للتعامل مع أمراض النساء وحالات الولادة، إضافة إلى وجود أقسام متخصصة في الحضانة والعناية المركّزة للأطفال، كما يحتوي على أحدث التجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة في تخصصات مختلفة.

تجدر الاشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف، يعد أكبر مستشفى في المحافظة، حيث يضم 800 سرير، منها 300 للنساء والولادة.

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