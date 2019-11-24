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آلاف الإيرانيين يتظاهرون احتجاجًا على شحّ مياه الشرب

الجفاف قضى على عدد من الأنهار الجليدية

تظاهر آلاف الإيرانيين، اليوم (الأربعاء) من جديد في محافظة شهار محل وبختياري جنوب غرب إيران؛ للمطالبة بحلّ لأزمة شحّ مياه الشرب.

وذكر التلفزيون الرسمي الذي بثّ لفترة وجيزة مشاهد من المظاهرة، أن سكّانًا تجمّعوا اليوم في شهركرد لإسماع السلطات مخاوفهم المتعلّقة بجفاف المياه، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الجفاف قضى مؤخرًا على العديد من الأنهار الجليدية الدائمة وخفض مستويات مياه الأنهار إلى الحد الأدنى.

وأشار إلى أن نحو 300 قرية في هذه المحافظة تحصل على مياه الشرب بواسطة صهاريج.

وتقع شهار محل وبختياري غرب أصفهان، حيث احتج أيضًا السكان الأسبوع الماضي على جفاف نهر زاينده رود.

الرئيسية/ أخبار العالم

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آلاف الإيرانيين يتظاهرون احتجاجًا على شحّ مياه الشرب
سبق

تظاهر آلاف الإيرانيين، اليوم (الأربعاء) من جديد في محافظة شهار محل وبختياري جنوب غرب إيران؛ للمطالبة بحلّ لأزمة شحّ مياه الشرب.

وذكر التلفزيون الرسمي الذي بثّ لفترة وجيزة مشاهد من المظاهرة، أن سكّانًا تجمّعوا اليوم في شهركرد لإسماع السلطات مخاوفهم المتعلّقة بجفاف المياه، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الجفاف قضى مؤخرًا على العديد من الأنهار الجليدية الدائمة وخفض مستويات مياه الأنهار إلى الحد الأدنى.

وأشار إلى أن نحو 300 قرية في هذه المحافظة تحصل على مياه الشرب بواسطة صهاريج.

وتقع شهار محل وبختياري غرب أصفهان، حيث احتج أيضًا السكان الأسبوع الماضي على جفاف نهر زاينده رود.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:59 PM

آلاف الإيرانيين يتظاهرون احتجاجًا على شحّ مياه الشرب

الجفاف قضى على عدد من الأنهار الجليدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تظاهر آلاف الإيرانيين، اليوم (الأربعاء) من جديد في محافظة شهار محل وبختياري جنوب غرب إيران؛ للمطالبة بحلّ لأزمة شحّ مياه الشرب.

وذكر التلفزيون الرسمي الذي بثّ لفترة وجيزة مشاهد من المظاهرة، أن سكّانًا تجمّعوا اليوم في شهركرد لإسماع السلطات مخاوفهم المتعلّقة بجفاف المياه، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الجفاف قضى مؤخرًا على العديد من الأنهار الجليدية الدائمة وخفض مستويات مياه الأنهار إلى الحد الأدنى.

وأشار إلى أن نحو 300 قرية في هذه المحافظة تحصل على مياه الشرب بواسطة صهاريج.

وتقع شهار محل وبختياري غرب أصفهان، حيث احتج أيضًا السكان الأسبوع الماضي على جفاف نهر زاينده رود.

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