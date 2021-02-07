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بالفيديو .. "تسعيني": التجمعات سبب لانتشار الوباء.. وكم فقدنا من أخ وجار بسببها

"الشمري" أشاد بجهود القيادة مؤكدًا: دولة تبذل الغالي والنفيس من أجل المواطن

سطر المواطن مونس بن رمال الشمري البالغ من العمر 91 عامًا وبكل عفوية نصيحة من القلب إلى الذين يجتمعون غير مبالين بفيروس كورونا، قائلاً هذه الاجتماعات لا تأتي بخير وكم فقدنا من الجيران والأهل بسببها.

وقال عبر مقطع فيديو لـ"سبق": أنصح الجميع بعدم التجمعات والأخذ بتعليمات الدولة، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا وتنصح بعدم التجمعات التي تُسهم في نشر فيروس كورونا.

وحذر "الرمالي" الشباب من التجمع بالاستراحات التي وصفها بالخطر والناقل للمرض، داعيًا الجميع إلى الاعتبار والخوف من الله عز وجل، والعمل وفق توجيهات ولاة الأمر الذين لا يدعون إلا للخير ولمصلحة المواطن والمقيم.

وأثنى مونس الرمالي الشمري في ختام حديثه لـ"سبق"، على الجهود التي قدمتها الدولة من توفير اللقاحات والمحافظة على صحة وسلامة الجميع، مشيرًا إلى أنه أكمل التطعيم ضد كورونا، وكانت الخدمات متميزة وغير مستغربة على دولة تبذل الغالي والنفيس من أجل المواطن.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. "تسعيني": التجمعات سبب لانتشار الوباء.. وكم فقدنا من أخ وجار بسببها
سبق

سطر المواطن مونس بن رمال الشمري البالغ من العمر 91 عامًا وبكل عفوية نصيحة من القلب إلى الذين يجتمعون غير مبالين بفيروس كورونا، قائلاً هذه الاجتماعات لا تأتي بخير وكم فقدنا من الجيران والأهل بسببها.

وقال عبر مقطع فيديو لـ"سبق": أنصح الجميع بعدم التجمعات والأخذ بتعليمات الدولة، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا وتنصح بعدم التجمعات التي تُسهم في نشر فيروس كورونا.

وحذر "الرمالي" الشباب من التجمع بالاستراحات التي وصفها بالخطر والناقل للمرض، داعيًا الجميع إلى الاعتبار والخوف من الله عز وجل، والعمل وفق توجيهات ولاة الأمر الذين لا يدعون إلا للخير ولمصلحة المواطن والمقيم.

وأثنى مونس الرمالي الشمري في ختام حديثه لـ"سبق"، على الجهود التي قدمتها الدولة من توفير اللقاحات والمحافظة على صحة وسلامة الجميع، مشيرًا إلى أنه أكمل التطعيم ضد كورونا، وكانت الخدمات متميزة وغير مستغربة على دولة تبذل الغالي والنفيس من أجل المواطن.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
12:34 AM

بالفيديو .. "تسعيني": التجمعات سبب لانتشار الوباء.. وكم فقدنا من أخ وجار بسببها

"الشمري" أشاد بجهود القيادة مؤكدًا: دولة تبذل الغالي والنفيس من أجل المواطن

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
2,529

سطر المواطن مونس بن رمال الشمري البالغ من العمر 91 عامًا وبكل عفوية نصيحة من القلب إلى الذين يجتمعون غير مبالين بفيروس كورونا، قائلاً هذه الاجتماعات لا تأتي بخير وكم فقدنا من الجيران والأهل بسببها.

وقال عبر مقطع فيديو لـ"سبق": أنصح الجميع بعدم التجمعات والأخذ بتعليمات الدولة، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا وتنصح بعدم التجمعات التي تُسهم في نشر فيروس كورونا.

وحذر "الرمالي" الشباب من التجمع بالاستراحات التي وصفها بالخطر والناقل للمرض، داعيًا الجميع إلى الاعتبار والخوف من الله عز وجل، والعمل وفق توجيهات ولاة الأمر الذين لا يدعون إلا للخير ولمصلحة المواطن والمقيم.

وأثنى مونس الرمالي الشمري في ختام حديثه لـ"سبق"، على الجهود التي قدمتها الدولة من توفير اللقاحات والمحافظة على صحة وسلامة الجميع، مشيرًا إلى أنه أكمل التطعيم ضد كورونا، وكانت الخدمات متميزة وغير مستغربة على دولة تبذل الغالي والنفيس من أجل المواطن.

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