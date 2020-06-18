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"الصحة" تعلن تسجيل 4757 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 145991

10 لقاحات ضد كورونا تبدأ التجارب السريرية على الإنسان

كبيرة العلماء بالصحة العالمية تعرب عن أملها بتصنيع أحدها

أعلنت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة سمية سواميناتان أن عشرة لقاحات ضد "كوفيد ١٩" يتم تجربتها حاليًا على الإنسان، معربة عن الأمل أن يتم تصنيع أحدها أو بعض منها خلال الأشهر القادمة .

وقالت د. "سمية" إن الدول قد بدأت بالفعل في التعاقد مع شركات الأدوية لشراء كميات من اللقاح قبل إنتاجه, مبينةً أن المنظمة بصدد وضع خطة لأولوية المستحقين لتلقي اللقاح ضد كوفيد عند إنتاجه .

ولفتت الانتباه إلى أن العاملين الصحيين من بين أول المستحقين، والمسنين والمصابين بأمراض أخرى كذلك, كما أن عدداً من الدول النامية لديها قدرات إنتاجية وتصنيعية دوائية كبيرة، وقد يكون من بين الابتكارات العلمية لمواجهة الفيروس ابتكار من الدول النامية .

فيروس كورونا الجديد

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10 لقاحات ضد كورونا تبدأ التجارب السريرية على الإنسان
سبق

أعلنت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة سمية سواميناتان أن عشرة لقاحات ضد "كوفيد ١٩" يتم تجربتها حاليًا على الإنسان، معربة عن الأمل أن يتم تصنيع أحدها أو بعض منها خلال الأشهر القادمة .

وقالت د. "سمية" إن الدول قد بدأت بالفعل في التعاقد مع شركات الأدوية لشراء كميات من اللقاح قبل إنتاجه, مبينةً أن المنظمة بصدد وضع خطة لأولوية المستحقين لتلقي اللقاح ضد كوفيد عند إنتاجه .

ولفتت الانتباه إلى أن العاملين الصحيين من بين أول المستحقين، والمسنين والمصابين بأمراض أخرى كذلك, كما أن عدداً من الدول النامية لديها قدرات إنتاجية وتصنيعية دوائية كبيرة، وقد يكون من بين الابتكارات العلمية لمواجهة الفيروس ابتكار من الدول النامية .

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
04:10 PM

10 لقاحات ضد كورونا تبدأ التجارب السريرية على الإنسان

كبيرة العلماء بالصحة العالمية تعرب عن أملها بتصنيع أحدها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة سمية سواميناتان أن عشرة لقاحات ضد "كوفيد ١٩" يتم تجربتها حاليًا على الإنسان، معربة عن الأمل أن يتم تصنيع أحدها أو بعض منها خلال الأشهر القادمة .

وقالت د. "سمية" إن الدول قد بدأت بالفعل في التعاقد مع شركات الأدوية لشراء كميات من اللقاح قبل إنتاجه, مبينةً أن المنظمة بصدد وضع خطة لأولوية المستحقين لتلقي اللقاح ضد كوفيد عند إنتاجه .

ولفتت الانتباه إلى أن العاملين الصحيين من بين أول المستحقين، والمسنين والمصابين بأمراض أخرى كذلك, كما أن عدداً من الدول النامية لديها قدرات إنتاجية وتصنيعية دوائية كبيرة، وقد يكون من بين الابتكارات العلمية لمواجهة الفيروس ابتكار من الدول النامية .

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