تقرير: هذا الشريط لعبة فيديو أم مشهد مقتل البغدادي؟

انتشر بين آلاف من مستخدمي "فيسبوك"

كشفت تقرير إعلامي، أن مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل، لما يُزعم أنها لحظة استهداف حراس أبو بكر البغدادي بطائرة مسيرة أمريكية؛ ما هو إلا لعبة فيديو.

وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس"، أن المشهد الذي انتشر بين آلاف من مستخدمي موقع "فيسبوك" لاستهداف حراس زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي تمهيدًا لعملية الكوماندوس الأمريكي التي انتهت بمقتله؛ ما هي إلا مقطع من لعبة الفيديو الشهيرة "medal of honor".

مشاهد قتالية مثيرة

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الوكالة الفرنسية، أن مقطع الفيديو المشار إليه، يصور على مدى 3 دقائق و57 ثانية، مشاهد قتالية مثيرة بالأبيض والأسود، كما لو أنها التقطت بواسطة كاميرا مراقبة أو منظار قناص.

وتجري في هذه المشاهد تَصفية عدد من الأشخاص، بعضهم مسلح، رميًا بالرصاص الواحد تلو الآخر؛ فيما يحاول هؤلاء الدفاع أو الاحتماء، على خلفية صوتين يعلّقان باللاسلكي على ما يجري، وضجيج مروحية يعلو بين الحين والآخر.

شائعة

وكان نشطاء قد تداولوا هذا المقطع مشفوعًا بتعليق يتحدث عن "استهداف حراس أبو بكر البغدادي بطائرات أمريكية بدون طيار".

ويقول تعليق مرافق لهذه المشاهد: "تم إطلاق النار من مسافة بعيدة جدًّا من فوق السحاب؛ حيث إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصادر إطلاق النار"، زاعمًا في هذا الصدد أن توقيت هذه المشاهد "قبل لحظات من بدء عملية مداهمة مقر أبو بكر البغدادي".

حدث في 27 أكتوبر الماضي

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 27 أكتوبر الماضي، مقتل زعيم تنظيم "داعش" في عملية نفّذتها وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا والخاضعة لجبهة "النصرة" سابقًا، والمسماة حاليًا هيئة تحرير الشام.