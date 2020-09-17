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ضربة موجعة للهلال في الآسيوية ..  فيروس كورونا يصيب ياسر الشهراني

تلقى الهلال ضربة موجعة جديدة بعد إصابة ثلاثي الفريق الكروي الأول ياسر الشهراني وعبد الله الجدعاني ونواف الغامدي، بفيروس كورونا، ما وضع الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق في موقف صعب، قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي، الخميس.
وفقد بذلك حامل لقب البطولة القارية، حراسه الاحتياطيين، حيث لم يتبق من حراسه سوى عبدالله المعيوف، إضافة إلى أظهرة الجنب، إذ لم يعد متاح منهم سوى مدالله العليان وأمير كردي.
وكان الهلال فقد السداسي سلمان الفرج، ومحمد البريك، وصالح الشهري، ومحمد الواكد، وحمد العبدان، ونواف العابد، في مباراته الماضية أمام الفريق الأوزبكي، الاثنين الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضربة موجعة للهلال في الآسيوية ..  فيروس كورونا يصيب ياسر الشهراني
سبق

تلقى الهلال ضربة موجعة جديدة بعد إصابة ثلاثي الفريق الكروي الأول ياسر الشهراني وعبد الله الجدعاني ونواف الغامدي، بفيروس كورونا، ما وضع الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق في موقف صعب، قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي، الخميس.
وفقد بذلك حامل لقب البطولة القارية، حراسه الاحتياطيين، حيث لم يتبق من حراسه سوى عبدالله المعيوف، إضافة إلى أظهرة الجنب، إذ لم يعد متاح منهم سوى مدالله العليان وأمير كردي.
وكان الهلال فقد السداسي سلمان الفرج، ومحمد البريك، وصالح الشهري، ومحمد الواكد، وحمد العبدان، ونواف العابد، في مباراته الماضية أمام الفريق الأوزبكي، الاثنين الماضي.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
12:58 AM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
02:56 AM

ضربة موجعة للهلال في الآسيوية ..  فيروس كورونا يصيب ياسر الشهراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدوحة
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4,475

تلقى الهلال ضربة موجعة جديدة بعد إصابة ثلاثي الفريق الكروي الأول ياسر الشهراني وعبد الله الجدعاني ونواف الغامدي، بفيروس كورونا، ما وضع الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق في موقف صعب، قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي، الخميس.
وفقد بذلك حامل لقب البطولة القارية، حراسه الاحتياطيين، حيث لم يتبق من حراسه سوى عبدالله المعيوف، إضافة إلى أظهرة الجنب، إذ لم يعد متاح منهم سوى مدالله العليان وأمير كردي.
وكان الهلال فقد السداسي سلمان الفرج، ومحمد البريك، وصالح الشهري، ومحمد الواكد، وحمد العبدان، ونواف العابد، في مباراته الماضية أمام الفريق الأوزبكي، الاثنين الماضي.

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