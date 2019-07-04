أمير الرياض بالنيابة ينوه بأنشطة وفعاليات الأندية الموسمية وأندية الحي

خلال قيامه بجولة داخل متوسطة ابن الحاجب بالعاصمة برفقة وزير التعليم

نوه أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بما شاهده من أنشطة وفعاليات وبرامج داخل نادي الحي بمتوسطة ابن الحاجب بالرياض، ومواكبتها لاهتمامات الشباب وتلبيتها لاحتياجاتهم وتنمية مهاراتهم خاصة فيما يتعلق بالجوانب التقنية والذكاء الاصطناعي والمجالات الإعلامية.

جاء ذلك خلال قيامه، مساء أمس بجولة في نادي الحي في متوسطة ابن الحاجب بالرياض، يرافقه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، معتبرًا أن البرامج والأنشطة الترفيهية التي شاهدها تقدم بأساليب جاذبة ومشوقة تناسب ميول الطلبة وخصائصهم العمرية، وبإشراف تربويين مؤهلين من منسوبي وزارة التعليم.

واطلع الأمير محمد بن عبدالرحمن خلال الجولة على الملعب والصالة الرياضية وصالة الترفيه ومركز تنمية القدرات ومركز الابتكار ونادي طويق التطوعي ومركز الذكاء الاصطناعي ونادي الكشافة ومركز الإعلام والاتصال ومركز ماهر ومعمل اللغات وصالة بوابة المستقبل والمعرض الفني وصالة المرسم الرقمي وعيادة النادي ومعرض مكافحة المخدرات.

كما استمع إلى شرح مدير عام تعليم منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، عن دور نادي الحي في المجال الثقافي والاجتماعي والعلمي والرياضي والفني والإعلامي والكشفي للطلبة.

يشار بأن عدد الأندية الموسمية وأندية الحي التي أطلقتها وزارة التعليم على مستوى المملكة للعام 1440هـ، ضمن برنامج "إجازتي" في نسخته الرابعة، بلغت 1230 نادياً في جميع مناطق ومحافظات المملكة، منها 634 نادياً للطلاب و596 نادياً للطالبات.

فيما بلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين 353819 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل العمرية منهم 190244 طالبًا مسجلًا و163575 طالبة مسجلة في حين بلغ عدد المترددين على تلك الأندية 2560885 طالبًا وطالبة.

كما بلغت عدد البرامج التي تقدمها الأندية الموسمية وأندية الحي 33602 برنامج شملت مسارات الترفيه والتطوع والسياحة والتدريب والتقنية والإعلام، ويشرف على هذه البرامج 12653 معلمًا ومعلمة.