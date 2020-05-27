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"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

بعد 17 دورة.. استشاري أبحاث فيروسية يبشر: اليوم دخلنا منطقة الأمان

قال: منذ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة كورونا بالسعودية في 2 مارس

زفّ استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي بشارة انخفاض معدل انتشار عدوي فيروس كورونا في السعودية إلى أقل من واحد (R0=0.9) وهي للمرة الأولى منذ أكثر من 80 يوماً، وذلك منذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020.

وكتب تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "الحمد لله، لأول مرة بعد 17 دورة من رصد معدل انتشار العدوى دخلنا اليوم في منطقة الأمان، وأصبح (R0=0.9) دخلنا اليوم للمرحلة 3 من مراحل الانتشار الوبائي وهي مرحلة التعافي بعد 6 دورات من محاولات تسطيح المنحنى، و10 دورات من محاولات احتواء الوباء ومنع انتشار الفيروس".

وعرّف الاستشاري "العصيمي" مرحلة التعافي بأنها في حال إذا لم يتغير سلوك الفيروس ولم يُكتشف له علاج أو لقاح، فإن خيار التعايش معه قد يكون هو الخيار المؤلم، مشيراً إلى أن المجتمع يكون أكثر وعياً بالفيروس، وتصبح المستشفيات أكثر كفاءة في التعامل مع المرض، مضيفاً: قد تطول هذه المرحلة، ويصنف الفيروس من الوبائيات المزمنة.

واستعرض استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي أرقاماً صحية مبشرة في مواجهة المملكة لفيروس كورونا، وقال لـ"الإخبارية": "معدل الشفاء من المرض تجاوز 63%، ومقبلون على نسب أكبر بإذن الله من حالات التعافي، لافتاً إلى أن نسبة الوفيات قليلة جداً في المملكة، وتكاد تكون هامشية وصفرية".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 17 دورة.. استشاري أبحاث فيروسية يبشر: اليوم دخلنا منطقة الأمان
سبق

زفّ استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي بشارة انخفاض معدل انتشار عدوي فيروس كورونا في السعودية إلى أقل من واحد (R0=0.9) وهي للمرة الأولى منذ أكثر من 80 يوماً، وذلك منذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020.

وكتب تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "الحمد لله، لأول مرة بعد 17 دورة من رصد معدل انتشار العدوى دخلنا اليوم في منطقة الأمان، وأصبح (R0=0.9) دخلنا اليوم للمرحلة 3 من مراحل الانتشار الوبائي وهي مرحلة التعافي بعد 6 دورات من محاولات تسطيح المنحنى، و10 دورات من محاولات احتواء الوباء ومنع انتشار الفيروس".

وعرّف الاستشاري "العصيمي" مرحلة التعافي بأنها في حال إذا لم يتغير سلوك الفيروس ولم يُكتشف له علاج أو لقاح، فإن خيار التعايش معه قد يكون هو الخيار المؤلم، مشيراً إلى أن المجتمع يكون أكثر وعياً بالفيروس، وتصبح المستشفيات أكثر كفاءة في التعامل مع المرض، مضيفاً: قد تطول هذه المرحلة، ويصنف الفيروس من الوبائيات المزمنة.

واستعرض استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي أرقاماً صحية مبشرة في مواجهة المملكة لفيروس كورونا، وقال لـ"الإخبارية": "معدل الشفاء من المرض تجاوز 63%، ومقبلون على نسب أكبر بإذن الله من حالات التعافي، لافتاً إلى أن نسبة الوفيات قليلة جداً في المملكة، وتكاد تكون هامشية وصفرية".

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
02:09 PM

بعد 17 دورة.. استشاري أبحاث فيروسية يبشر: اليوم دخلنا منطقة الأمان

قال: منذ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة كورونا بالسعودية في 2 مارس

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
16,450

زفّ استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي بشارة انخفاض معدل انتشار عدوي فيروس كورونا في السعودية إلى أقل من واحد (R0=0.9) وهي للمرة الأولى منذ أكثر من 80 يوماً، وذلك منذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020.

وكتب تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "الحمد لله، لأول مرة بعد 17 دورة من رصد معدل انتشار العدوى دخلنا اليوم في منطقة الأمان، وأصبح (R0=0.9) دخلنا اليوم للمرحلة 3 من مراحل الانتشار الوبائي وهي مرحلة التعافي بعد 6 دورات من محاولات تسطيح المنحنى، و10 دورات من محاولات احتواء الوباء ومنع انتشار الفيروس".

وعرّف الاستشاري "العصيمي" مرحلة التعافي بأنها في حال إذا لم يتغير سلوك الفيروس ولم يُكتشف له علاج أو لقاح، فإن خيار التعايش معه قد يكون هو الخيار المؤلم، مشيراً إلى أن المجتمع يكون أكثر وعياً بالفيروس، وتصبح المستشفيات أكثر كفاءة في التعامل مع المرض، مضيفاً: قد تطول هذه المرحلة، ويصنف الفيروس من الوبائيات المزمنة.

واستعرض استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي أرقاماً صحية مبشرة في مواجهة المملكة لفيروس كورونا، وقال لـ"الإخبارية": "معدل الشفاء من المرض تجاوز 63%، ومقبلون على نسب أكبر بإذن الله من حالات التعافي، لافتاً إلى أن نسبة الوفيات قليلة جداً في المملكة، وتكاد تكون هامشية وصفرية".

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