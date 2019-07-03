النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستبقةً انسحابَ واشنطن.. موسكو تجمّد التزاماتها بـ"معاهدة القوى النووية"

أُبرمت قبل 32 عامًا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)؛ قانونًا بتعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي أُبرمت في عام 1987، حسبما نقلت "رويترز" عن موقع إلكتروني حكومي رسمي.

ومن المقرر أن تنسحب الولايات المتحدة من المعاهدة في الثاني من أغسطس (آب) المقبل؛ مبررة ذلك بتطوير روسيا صاروخًا ينتهك الاتفاق.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مستبقةً انسحابَ واشنطن.. موسكو تجمّد التزاماتها بـ"معاهدة القوى النووية"
سبق

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)؛ قانونًا بتعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي أُبرمت في عام 1987، حسبما نقلت "رويترز" عن موقع إلكتروني حكومي رسمي.

ومن المقرر أن تنسحب الولايات المتحدة من المعاهدة في الثاني من أغسطس (آب) المقبل؛ مبررة ذلك بتطوير روسيا صاروخًا ينتهك الاتفاق.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
07:43 PM

مستبقةً انسحابَ واشنطن.. موسكو تجمّد التزاماتها بـ"معاهدة القوى النووية"

أُبرمت قبل 32 عامًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
488

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)؛ قانونًا بتعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي أُبرمت في عام 1987، حسبما نقلت "رويترز" عن موقع إلكتروني حكومي رسمي.

ومن المقرر أن تنسحب الولايات المتحدة من المعاهدة في الثاني من أغسطس (آب) المقبل؛ مبررة ذلك بتطوير روسيا صاروخًا ينتهك الاتفاق.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,566
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,402
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,817
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,357

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة