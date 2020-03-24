لليوم الثاني على التوالي.. "سبق" ترصد الالتزام بقرار المنع في مكة المكرمة

انتشار أمني وتجاوب كبير من أهالي وسكان مخططات الشرائع

شهدت مخططات الشرائع التزاماً تاماً في منع التجول وتجاوباً عالياً من أهالي وسكان الشرائع لليوم الثاني على التوالي.

"سبق" وثقت خلو شوارع مخططات الشرائع من المركبات ووثقت أكبر شارع 64 مساحةً في المخطط والذي خلا تماماً من المركبات وتواجدت عدد من نقاط الأمن لدوريات المرور في المسارين للتأكد من تنفيذ قرار المنع.



كما تمركزت دوريات الأمن في الشارع الأصفر (محمد با شراحيل) في المسارين والذي خلا هو الآخر من المركبات والماشية.