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السفير الأمريكي بالرياض مندّداً بـ "إرهاب الحوثي": صلواتنا مع الضحايا

قال: أعمال عنف ضدّ الأبرياء .. مرة أخرى هجوم على المدنيين بمطار أبها

ندّد -بشدة- سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، بأعمال العنف التي يقوم بها الحوثيون ضدّ المدنيين الأبرياء.

وقال السفير الأمريكي جون أبي زيد: "شنّ الحوثيون المدعومون من إيران مرة أخرى هجوماً على المدنيين في مطار أبها، إننا ندين -بشدة- أعمال العنف هذه ضدّ المدنيين الأبرياء".

وتابع "أبي زيد": "يجب عليهم أن يتوقفوا عن ذلك، أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم".

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد كشفت اليوم تفاصيل الهجوم على مطار أبها الدولي من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وقيامها باستهداف المدنيين من خلال عمل إرهابي وحشي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة (9 أشخاص) من المدنيين؛ 8 سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الأمريكي بالرياض مندّداً بـ "إرهاب الحوثي": صلواتنا مع الضحايا
سبق

ندّد -بشدة- سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، بأعمال العنف التي يقوم بها الحوثيون ضدّ المدنيين الأبرياء.

وقال السفير الأمريكي جون أبي زيد: "شنّ الحوثيون المدعومون من إيران مرة أخرى هجوماً على المدنيين في مطار أبها، إننا ندين -بشدة- أعمال العنف هذه ضدّ المدنيين الأبرياء".

وتابع "أبي زيد": "يجب عليهم أن يتوقفوا عن ذلك، أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم".

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد كشفت اليوم تفاصيل الهجوم على مطار أبها الدولي من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وقيامها باستهداف المدنيين من خلال عمل إرهابي وحشي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة (9 أشخاص) من المدنيين؛ 8 سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
12:51 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
02:19 PM

السفير الأمريكي بالرياض مندّداً بـ "إرهاب الحوثي": صلواتنا مع الضحايا

قال: أعمال عنف ضدّ الأبرياء .. مرة أخرى هجوم على المدنيين بمطار أبها

A A A
خالد علي - الرياض
11
4,625

ندّد -بشدة- سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، بأعمال العنف التي يقوم بها الحوثيون ضدّ المدنيين الأبرياء.

وقال السفير الأمريكي جون أبي زيد: "شنّ الحوثيون المدعومون من إيران مرة أخرى هجوماً على المدنيين في مطار أبها، إننا ندين -بشدة- أعمال العنف هذه ضدّ المدنيين الأبرياء".

وتابع "أبي زيد": "يجب عليهم أن يتوقفوا عن ذلك، أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم".

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد كشفت اليوم تفاصيل الهجوم على مطار أبها الدولي من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وقيامها باستهداف المدنيين من خلال عمل إرهابي وحشي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة (9 أشخاص) من المدنيين؛ 8 سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

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