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أمير مكة يشهد توقيع اتفاقيات بين "الموارد البشرية" وعدد من الجهات

لتنفيذ مشروع سوق المزارعين لبيع المنتجات عبر أسر الضمان الاجتماعي

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، توقيع اتفاقيات تعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وعددٌ من الجهات.

وتنصّ الاتفاقيات بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وأمانة محافظة جدة وبنك التنمية الاجتماعية وجمعية المودة للتنمية لتنفيذ مشروع "سوق المزارعين لبيع المنتجات الزراعية عبر أسر الضمان الاجتماعي".

ووقّع الاتفاقيات مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رقوش وأمين محافظة جدة صالح التركي وعن جمعية المودة رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي وسلطان الحميدي نائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الأعمال نيابة عن إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية.

وتتضمّن الاتفاقيات بين التدريب التقني والمهني بالمنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والتي وقعها عن الجانبين مدير عام التدريب التقني فيصل بن عقيل كدسه ومدير فرع الموارد البشرية فهد بن رقوش دعم المسؤولية الاجتماعية وزيادة المساهمة في برامجها ونشاطاتها وتعظيم أثرها في المجالات التنموية بالمنطقة وفق رؤية المملكة 2030.

وتنصّ الاتفاقية بين التدريب التقني والمهني بالمنطقة وغرفة الطائف والتي مثلها في التوقيع رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامي العبيدي على دعم وزيادة مساهمة قطاع الأعمال في توظيف الكوادر الوطنية وتعريف القطاع الخاص بإمكانات ومخرجات التدريب التقني والمهني في محافظة الطائف لتوفير الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

يأتي هذا فيما تهدف الاتفاقية بين التدريب التقني والمهني بالمنطقة واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم جدة" والتي مثلها في التوقيع رئيس مجلس الإدارة أحمد الحمدان؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود والمشاركة في الأعمال التطوعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

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أمير مكة يشهد توقيع اتفاقيات بين "الموارد البشرية" وعدد من الجهات
سبق

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، توقيع اتفاقيات تعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وعددٌ من الجهات.

وتنصّ الاتفاقيات بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وأمانة محافظة جدة وبنك التنمية الاجتماعية وجمعية المودة للتنمية لتنفيذ مشروع "سوق المزارعين لبيع المنتجات الزراعية عبر أسر الضمان الاجتماعي".

ووقّع الاتفاقيات مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رقوش وأمين محافظة جدة صالح التركي وعن جمعية المودة رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي وسلطان الحميدي نائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الأعمال نيابة عن إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية.

وتتضمّن الاتفاقيات بين التدريب التقني والمهني بالمنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والتي وقعها عن الجانبين مدير عام التدريب التقني فيصل بن عقيل كدسه ومدير فرع الموارد البشرية فهد بن رقوش دعم المسؤولية الاجتماعية وزيادة المساهمة في برامجها ونشاطاتها وتعظيم أثرها في المجالات التنموية بالمنطقة وفق رؤية المملكة 2030.

وتنصّ الاتفاقية بين التدريب التقني والمهني بالمنطقة وغرفة الطائف والتي مثلها في التوقيع رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامي العبيدي على دعم وزيادة مساهمة قطاع الأعمال في توظيف الكوادر الوطنية وتعريف القطاع الخاص بإمكانات ومخرجات التدريب التقني والمهني في محافظة الطائف لتوفير الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

يأتي هذا فيما تهدف الاتفاقية بين التدريب التقني والمهني بالمنطقة واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم جدة" والتي مثلها في التوقيع رئيس مجلس الإدارة أحمد الحمدان؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود والمشاركة في الأعمال التطوعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
04:48 PM

أمير مكة يشهد توقيع اتفاقيات بين "الموارد البشرية" وعدد من الجهات

لتنفيذ مشروع سوق المزارعين لبيع المنتجات عبر أسر الضمان الاجتماعي

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عبدالله الراجحي - جدة
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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، توقيع اتفاقيات تعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وعددٌ من الجهات.

وتنصّ الاتفاقيات بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وأمانة محافظة جدة وبنك التنمية الاجتماعية وجمعية المودة للتنمية لتنفيذ مشروع "سوق المزارعين لبيع المنتجات الزراعية عبر أسر الضمان الاجتماعي".

ووقّع الاتفاقيات مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رقوش وأمين محافظة جدة صالح التركي وعن جمعية المودة رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي وسلطان الحميدي نائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الأعمال نيابة عن إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية.

وتتضمّن الاتفاقيات بين التدريب التقني والمهني بالمنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والتي وقعها عن الجانبين مدير عام التدريب التقني فيصل بن عقيل كدسه ومدير فرع الموارد البشرية فهد بن رقوش دعم المسؤولية الاجتماعية وزيادة المساهمة في برامجها ونشاطاتها وتعظيم أثرها في المجالات التنموية بالمنطقة وفق رؤية المملكة 2030.

وتنصّ الاتفاقية بين التدريب التقني والمهني بالمنطقة وغرفة الطائف والتي مثلها في التوقيع رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامي العبيدي على دعم وزيادة مساهمة قطاع الأعمال في توظيف الكوادر الوطنية وتعريف القطاع الخاص بإمكانات ومخرجات التدريب التقني والمهني في محافظة الطائف لتوفير الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

يأتي هذا فيما تهدف الاتفاقية بين التدريب التقني والمهني بالمنطقة واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم جدة" والتي مثلها في التوقيع رئيس مجلس الإدارة أحمد الحمدان؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود والمشاركة في الأعمال التطوعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

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