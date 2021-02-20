النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجهني": أجواء شتوية باردة على الرياض والقصيم والشرقية

أشار إلى توقع استمرار الأمطار هذا اليوم مع تجدّدها نهاية الأسبوع

توقّع الباحث في الظواهر المناخية، د. زياد الجهني؛ أن تكون السماء غائمة مع أجواءٍ شتوية باردة على المنطقة الوسطى، الرياض، والقصيم، وكذلك المنطقة الشرقية.

وأشار إلى توقع استمرار فرص الأمطار هذا اليوم مع تجدّدها نهاية الأسبوع، بشكل أكبر.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "نجران، جازان، عسير ،الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية.

وقال المركز: لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجهني": أجواء شتوية باردة على الرياض والقصيم والشرقية
سبق

توقّع الباحث في الظواهر المناخية، د. زياد الجهني؛ أن تكون السماء غائمة مع أجواءٍ شتوية باردة على المنطقة الوسطى، الرياض، والقصيم، وكذلك المنطقة الشرقية.

وأشار إلى توقع استمرار فرص الأمطار هذا اليوم مع تجدّدها نهاية الأسبوع، بشكل أكبر.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "نجران، جازان، عسير ،الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية.

وقال المركز: لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
01:37 PM

"الجهني": أجواء شتوية باردة على الرياض والقصيم والشرقية

أشار إلى توقع استمرار الأمطار هذا اليوم مع تجدّدها نهاية الأسبوع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,322

توقّع الباحث في الظواهر المناخية، د. زياد الجهني؛ أن تكون السماء غائمة مع أجواءٍ شتوية باردة على المنطقة الوسطى، الرياض، والقصيم، وكذلك المنطقة الشرقية.

وأشار إلى توقع استمرار فرص الأمطار هذا اليوم مع تجدّدها نهاية الأسبوع، بشكل أكبر.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "نجران، جازان، عسير ،الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية.

وقال المركز: لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,626
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,026
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,656

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة