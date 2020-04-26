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صحيفة "مغربية": "النصر" يخطط لضم "مغربي" ثالث إلى الفريق

كشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي النصر تخطط لدعم الفريق بلاعب مغربي ثالث؛ لينضم للموجودَيْن بالفريق حاليًا (نور الدين امرابط وعبدالرزاق حمدالله).

ونقلت صحيفة "le360" أن الصيف المقبل سيشهد بدء المفاوضات الرسمية بين مسؤولي النادي السعودي ونظرائهم في غلطة سراي التركي لنقل خدمات اللاعب يونس بلهندة لصفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن علاقة اللاعب المغربي ليست على ما يرام مع جمهور النادي التركي أو قادته، الذين ظلوا يدافعون عن اللاعب في وسائل الإعلام ضد الهجوم الجماهيري.

وقالت الصحيفة إن اللاعب يملك عرضًا من نادٍ فرنسي، لكن حال وجود عرض رسمي من النصر فلن يكون هناك منافسة تذكر لصالح العرض السعودي.

وتابعت الصحيفة حديثها بأن النادي التركي اشترى اللاعب من دينامو كييف نظير 9 ملايين يورو، ولن يبيع اللاعب بأقل من هذا السعر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "مغربية": "النصر" يخطط لضم "مغربي" ثالث إلى الفريق
سبق

كشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي النصر تخطط لدعم الفريق بلاعب مغربي ثالث؛ لينضم للموجودَيْن بالفريق حاليًا (نور الدين امرابط وعبدالرزاق حمدالله).

ونقلت صحيفة "le360" أن الصيف المقبل سيشهد بدء المفاوضات الرسمية بين مسؤولي النادي السعودي ونظرائهم في غلطة سراي التركي لنقل خدمات اللاعب يونس بلهندة لصفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن علاقة اللاعب المغربي ليست على ما يرام مع جمهور النادي التركي أو قادته، الذين ظلوا يدافعون عن اللاعب في وسائل الإعلام ضد الهجوم الجماهيري.

وقالت الصحيفة إن اللاعب يملك عرضًا من نادٍ فرنسي، لكن حال وجود عرض رسمي من النصر فلن يكون هناك منافسة تذكر لصالح العرض السعودي.

وتابعت الصحيفة حديثها بأن النادي التركي اشترى اللاعب من دينامو كييف نظير 9 ملايين يورو، ولن يبيع اللاعب بأقل من هذا السعر.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:26 AM

صحيفة "مغربية": "النصر" يخطط لضم "مغربي" ثالث إلى الفريق

A A A
محمد السيّد - الرياض
11
4,640

كشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي النصر تخطط لدعم الفريق بلاعب مغربي ثالث؛ لينضم للموجودَيْن بالفريق حاليًا (نور الدين امرابط وعبدالرزاق حمدالله).

ونقلت صحيفة "le360" أن الصيف المقبل سيشهد بدء المفاوضات الرسمية بين مسؤولي النادي السعودي ونظرائهم في غلطة سراي التركي لنقل خدمات اللاعب يونس بلهندة لصفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن علاقة اللاعب المغربي ليست على ما يرام مع جمهور النادي التركي أو قادته، الذين ظلوا يدافعون عن اللاعب في وسائل الإعلام ضد الهجوم الجماهيري.

وقالت الصحيفة إن اللاعب يملك عرضًا من نادٍ فرنسي، لكن حال وجود عرض رسمي من النصر فلن يكون هناك منافسة تذكر لصالح العرض السعودي.

وتابعت الصحيفة حديثها بأن النادي التركي اشترى اللاعب من دينامو كييف نظير 9 ملايين يورو، ولن يبيع اللاعب بأقل من هذا السعر.

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