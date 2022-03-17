حصيلة الوفيات بكورونا في ولاية واشنطن الأمريكية تصل 48 حالة

الصحة اللبنانية تعلن عن 11 إصابة جديدة بالفيروس

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ في ولاية واشنطن الأمريكية، إلى 48 حالة.

وأعلنت ولاية واشنطن، مساء أمس الاثنين، ست وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، لترتفع حصيلة الوفيات جرّاء الفيروس المتسبّب بمرض "كوفيد-19" إلى 48 حالة.

وسُجلت الوفيات الست في مقاطعة "كينغ"؛ حيث طال المرض مركز رعاية للمسنين في ضاحية "كيركلاند" التابعة لمدينة سياتل، وكانت من أولى المناطق الأمريكية التي تفشّى فيها مرض "كوفيد-19".

وأكدت ولاية واشنطن تسجيل 904 إصابات بالمرض؛ وفقًا للمعلومات الرسمية التي زوّدت بها الجهات الصحية التابعة للولاية. ويبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها 4645، في حين توفي 85 شخصًا بالمرض.

إلى هذا ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 120 حالة بعد تسجيل 11 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الحالات التي تمَّ تشخيصها أمس أكدت تسجيل 11 حالة إصابة جديدة، مشيرةً إلى تسجيل حالتَيْ شفاء تام، بعد التأكد من فحص الوباء السلبي لهما مرتين متتاليتين خلال 48 ساعة".

وأكدت الوزارة متابعة تقصي الحالات المشتبه بإصابتها، مع تحديد ومتابعة المخالطين، إضافة إلى متابعة القادمين من البلدان التي تشهد انتشار الفيروس.