ابتعدوا عن "المتحركة" عند الرياح.. "المدني" تحذّر من "التقلبات الجوية بمكة"

تنبيه لـ"الأرصاد" شمل محافظات عدة والطرق السريعة.. هطولات وبَرَد ورؤية تتدنى

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، من التقلبات الجوية المتوقعة اليوم، على المنطقة والمهيّأة -بمشيئة الله تعالى- لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبَرَد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: العاصمة المقدّسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات، وبحرة وجدة، وخليص، ورابغ، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة بالجميع، أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر، كالأودية والشعاب، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.