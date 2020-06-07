النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ابتعدوا عن "المتحركة" عند الرياح.. "المدني" تحذّر من "التقلبات الجوية بمكة"

تنبيه لـ"الأرصاد" شمل محافظات عدة والطرق السريعة.. هطولات وبَرَد ورؤية تتدنى

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، من التقلبات الجوية المتوقعة اليوم، على المنطقة والمهيّأة -بمشيئة الله تعالى- لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبَرَد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: العاصمة المقدّسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات، وبحرة وجدة، وخليص، ورابغ، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة بالجميع، أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر، كالأودية والشعاب، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ابتعدوا عن "المتحركة" عند الرياح.. "المدني" تحذّر من "التقلبات الجوية بمكة"
سبق

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، من التقلبات الجوية المتوقعة اليوم، على المنطقة والمهيّأة -بمشيئة الله تعالى- لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبَرَد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: العاصمة المقدّسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات، وبحرة وجدة، وخليص، ورابغ، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة بالجميع، أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر، كالأودية والشعاب، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
11:28 AM

ابتعدوا عن "المتحركة" عند الرياح.. "المدني" تحذّر من "التقلبات الجوية بمكة"

تنبيه لـ"الأرصاد" شمل محافظات عدة والطرق السريعة.. هطولات وبَرَد ورؤية تتدنى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
1
1,335

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، من التقلبات الجوية المتوقعة اليوم، على المنطقة والمهيّأة -بمشيئة الله تعالى- لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبَرَد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: العاصمة المقدّسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات، وبحرة وجدة، وخليص، ورابغ، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة بالجميع، أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر، كالأودية والشعاب، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,905
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,360
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,331
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,968

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة