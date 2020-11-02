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"المياه" تجدول موعد استقبال عملائها كل ثلاثاء

على مستوى مناطق المملكة اعتباراً من الغد

جدولت شركة المياه الوطنية موعد استقبال عملائها، ومقابلة رؤساء القطاعات ومديري العموم في الإدارات العامة لخدمات المياه بكافة المناطق، والمركز الرئيس بالرياض كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا.

يأتي ذلك بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، ومعرفة مطالبهم، إضافة إلى تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفايروس كورونا التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه" تجدول موعد استقبال عملائها كل ثلاثاء
سبق

جدولت شركة المياه الوطنية موعد استقبال عملائها، ومقابلة رؤساء القطاعات ومديري العموم في الإدارات العامة لخدمات المياه بكافة المناطق، والمركز الرئيس بالرياض كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا.

يأتي ذلك بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، ومعرفة مطالبهم، إضافة إلى تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفايروس كورونا التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
04:21 PM
اخر تعديل
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
06:44 PM

"المياه" تجدول موعد استقبال عملائها كل ثلاثاء

على مستوى مناطق المملكة اعتباراً من الغد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,381

جدولت شركة المياه الوطنية موعد استقبال عملائها، ومقابلة رؤساء القطاعات ومديري العموم في الإدارات العامة لخدمات المياه بكافة المناطق، والمركز الرئيس بالرياض كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا.

يأتي ذلك بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، ومعرفة مطالبهم، إضافة إلى تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفايروس كورونا التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين.

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