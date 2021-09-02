خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 291 إصابة جديدة ووفاة 7 حالات بكورونا

سجلت مصر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا 288732 حالة، من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 حالة وفاة.
سجلت مصر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا 288732 حالة، من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 حالة وفاة.
سجلت مصر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا 288732 حالة، من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 حالة وفاة.
سجلت مصر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا 288732 حالة، من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 حالة وفاة.