النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 279 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 291 إصابة جديدة ووفاة 7 حالات بكورونا

سجلت مصر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا 288732 حالة، من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 291 إصابة جديدة ووفاة 7 حالات بكورونا
سبق

سجلت مصر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا 288732 حالة، من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 حالة وفاة.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
08:45 AM

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 291 إصابة جديدة ووفاة 7 حالات بكورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
150

سجلت مصر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا 288732 حالة، من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,279
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,514
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,760
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,723

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة