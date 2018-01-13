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"واحد".. هذه المدن سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ"الأرصاد"

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن المدن التي سجّلت أدنى درجات الحرارة المسجّلة اليوم الاثنين بالمملكة؛ هي: "حائل وبريدة وأبها والرياض وسكاكا وتبوك"، وكانت حائل وبريدة هما الأقل، مسجّلتين "واحد" درجة مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة: إن حائل سجّلت درجة واحدة مئوية، فيما سجّلت أبها والرياض وسكاكا وتبوك 3 درجات مئوية.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أدنى درجات الحرارة المسجّلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"واحد".. هذه المدن سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن المدن التي سجّلت أدنى درجات الحرارة المسجّلة اليوم الاثنين بالمملكة؛ هي: "حائل وبريدة وأبها والرياض وسكاكا وتبوك"، وكانت حائل وبريدة هما الأقل، مسجّلتين "واحد" درجة مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة: إن حائل سجّلت درجة واحدة مئوية، فيما سجّلت أبها والرياض وسكاكا وتبوك 3 درجات مئوية.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
11:43 AM

"واحد".. هذه المدن سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ"الأرصاد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,367

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن المدن التي سجّلت أدنى درجات الحرارة المسجّلة اليوم الاثنين بالمملكة؛ هي: "حائل وبريدة وأبها والرياض وسكاكا وتبوك"، وكانت حائل وبريدة هما الأقل، مسجّلتين "واحد" درجة مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة: إن حائل سجّلت درجة واحدة مئوية، فيما سجّلت أبها والرياض وسكاكا وتبوك 3 درجات مئوية.

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