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آلية مبتكرة من قدوم الحاج حتى وداعه.."تجربة الألوان الأربعة" إلى نجاح

تقسيم للشركات والحملات والحافلات يضمن عملية التنظيم والبطاقة إلكترونية

وفق آلية إلكترونية جديدة ومبتكرة، قسمت شركات حجاج الداخل جميع الحملات القادمة إلى مكة إلى أربعة ألوان أساسية، هي الأخضر والأحمر والأصفر والأزرق.

وتأتي هذه الآلية المبتكرة لتنظيم الحجاج وتقسيمهم، بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، حيث قسمت المخيمات وعددها 71 مخيمًا إلى أربع مناطق بالألوان الأربعة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

كما تم تحديد لون معين للمشرفين والحافلات وكل مجموعة من الحملات؛ حيث يستلم الحاج بطاقته الإلكترونية بلون الحملة والشركة والمخيم والتفويج من طواف القدوم إلى طواف الوداع.

وتحدد هذه الألوان مسارات السير في الحرم حتى الخروج منه، حيث يتحرك الحجاج وفق المسار الأرضي ووفق اللون الخاص بهم للوصول إلى الحافلات من دون أي تداخلات بين الحجاج الذين يبلغ عددهم 60 ألف حاج.

وكانت وزارة الحج قد أعلنت ضوابط وآليات لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم من المخيمات والأبراج، بهدف ضمان تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء وجودهم في منى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية حفاظًا على سلامة وأمن الحجاج.

الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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آلية مبتكرة من قدوم الحاج حتى وداعه.."تجربة الألوان الأربعة" إلى نجاح
سبق

وفق آلية إلكترونية جديدة ومبتكرة، قسمت شركات حجاج الداخل جميع الحملات القادمة إلى مكة إلى أربعة ألوان أساسية، هي الأخضر والأحمر والأصفر والأزرق.

وتأتي هذه الآلية المبتكرة لتنظيم الحجاج وتقسيمهم، بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، حيث قسمت المخيمات وعددها 71 مخيمًا إلى أربع مناطق بالألوان الأربعة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

كما تم تحديد لون معين للمشرفين والحافلات وكل مجموعة من الحملات؛ حيث يستلم الحاج بطاقته الإلكترونية بلون الحملة والشركة والمخيم والتفويج من طواف القدوم إلى طواف الوداع.

وتحدد هذه الألوان مسارات السير في الحرم حتى الخروج منه، حيث يتحرك الحجاج وفق المسار الأرضي ووفق اللون الخاص بهم للوصول إلى الحافلات من دون أي تداخلات بين الحجاج الذين يبلغ عددهم 60 ألف حاج.

وكانت وزارة الحج قد أعلنت ضوابط وآليات لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم من المخيمات والأبراج، بهدف ضمان تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء وجودهم في منى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية حفاظًا على سلامة وأمن الحجاج.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
11:55 PM

آلية مبتكرة من قدوم الحاج حتى وداعه.."تجربة الألوان الأربعة" إلى نجاح

تقسيم للشركات والحملات والحافلات يضمن عملية التنظيم والبطاقة إلكترونية

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خالد خليل - بعثة المشاعر المقدّسة
1
808

وفق آلية إلكترونية جديدة ومبتكرة، قسمت شركات حجاج الداخل جميع الحملات القادمة إلى مكة إلى أربعة ألوان أساسية، هي الأخضر والأحمر والأصفر والأزرق.

وتأتي هذه الآلية المبتكرة لتنظيم الحجاج وتقسيمهم، بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، حيث قسمت المخيمات وعددها 71 مخيمًا إلى أربع مناطق بالألوان الأربعة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

كما تم تحديد لون معين للمشرفين والحافلات وكل مجموعة من الحملات؛ حيث يستلم الحاج بطاقته الإلكترونية بلون الحملة والشركة والمخيم والتفويج من طواف القدوم إلى طواف الوداع.

وتحدد هذه الألوان مسارات السير في الحرم حتى الخروج منه، حيث يتحرك الحجاج وفق المسار الأرضي ووفق اللون الخاص بهم للوصول إلى الحافلات من دون أي تداخلات بين الحجاج الذين يبلغ عددهم 60 ألف حاج.

وكانت وزارة الحج قد أعلنت ضوابط وآليات لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم من المخيمات والأبراج، بهدف ضمان تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء وجودهم في منى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية حفاظًا على سلامة وأمن الحجاج.

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