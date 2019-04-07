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باكستان تتّهم الهند بالاستعداد لشنّ هجوم جديد عليها خلال أيام

"قريشي" قال: بلاده لديها معلومات استخبارية موثوقة

اتهم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم (الأحد)، الهند؛ بالاستعداد لشنّ هجوم جديد على بلاده خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري.

ونقل حساب "باكستان بالعربية" على "تويتر" عن "قريشي"، قوله: "باكستان لديها معلومات استخبارية موثوقة بأن الهند تستعد لشن هجوم عدواني آخر على باكستان في الفترة ١٦-٢٠ أبريل ٢٠١٩م".

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: "إذا حدث ذلك فإنه سيؤثر على الاستقرار في المنطقة، وقد قررنا مشاركة المعلومات مع الشعب والمجتمع الدولي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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باكستان تتّهم الهند بالاستعداد لشنّ هجوم جديد عليها خلال أيام
سبق

اتهم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم (الأحد)، الهند؛ بالاستعداد لشنّ هجوم جديد على بلاده خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري.

ونقل حساب "باكستان بالعربية" على "تويتر" عن "قريشي"، قوله: "باكستان لديها معلومات استخبارية موثوقة بأن الهند تستعد لشن هجوم عدواني آخر على باكستان في الفترة ١٦-٢٠ أبريل ٢٠١٩م".

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: "إذا حدث ذلك فإنه سيؤثر على الاستقرار في المنطقة، وقد قررنا مشاركة المعلومات مع الشعب والمجتمع الدولي".

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
08:10 PM

باكستان تتّهم الهند بالاستعداد لشنّ هجوم جديد عليها خلال أيام

"قريشي" قال: بلاده لديها معلومات استخبارية موثوقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم (الأحد)، الهند؛ بالاستعداد لشنّ هجوم جديد على بلاده خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري.

ونقل حساب "باكستان بالعربية" على "تويتر" عن "قريشي"، قوله: "باكستان لديها معلومات استخبارية موثوقة بأن الهند تستعد لشن هجوم عدواني آخر على باكستان في الفترة ١٦-٢٠ أبريل ٢٠١٩م".

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: "إذا حدث ذلك فإنه سيؤثر على الاستقرار في المنطقة، وقد قررنا مشاركة المعلومات مع الشعب والمجتمع الدولي".

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