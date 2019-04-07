وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: "إذا حدث ذلك فإنه سيؤثر على الاستقرار في المنطقة، وقد قررنا مشاركة المعلومات مع الشعب والمجتمع الدولي".

ونقل حساب "باكستان بالعربية" على "تويتر" عن "قريشي"، قوله: "باكستان لديها معلومات استخبارية موثوقة بأن الهند تستعد لشن هجوم عدواني آخر على باكستان في الفترة ١٦-٢٠ أبريل ٢٠١٩م".

اتهم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم (الأحد)، الهند؛ بالاستعداد لشنّ هجوم جديد على بلاده خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري.

باكستان تتّهم الهند بالاستعداد لشنّ هجوم جديد عليها خلال أيام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-07 اتهم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم (الأحد)، الهند؛ بالاستعداد لشنّ هجوم جديد على بلاده خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري. ونقل حساب "باكستان بالعربية" على "تويتر" عن "قريشي"، قوله: "باكستان لديها معلومات استخبارية موثوقة بأن الهند تستعد لشن هجوم عدواني آخر على باكستان في الفترة ١٦-٢٠ أبريل ٢٠١٩م". وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: "إذا حدث ذلك فإنه سيؤثر على الاستقرار في المنطقة، وقد قررنا مشاركة المعلومات مع الشعب والمجتمع الدولي".

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440 08:10 PM

باكستان تتّهم الهند بالاستعداد لشنّ هجوم جديد عليها خلال أيام "قريشي" قال: بلاده لديها معلومات استخبارية موثوقة





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اتهم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم (الأحد)، الهند؛ بالاستعداد لشنّ هجوم جديد على بلاده خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري.

ونقل حساب "باكستان بالعربية" على "تويتر" عن "قريشي"، قوله: "باكستان لديها معلومات استخبارية موثوقة بأن الهند تستعد لشن هجوم عدواني آخر على باكستان في الفترة ١٦-٢٠ أبريل ٢٠١٩م".

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني: "إذا حدث ذلك فإنه سيؤثر على الاستقرار في المنطقة، وقد قررنا مشاركة المعلومات مع الشعب والمجتمع الدولي".