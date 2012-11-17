"وي كرييت" تطلق مساحة جديدة لإبداعات 125 مصممًا سعوديًا في "بوليفارد الرياض سيتي"

ﻟﺗﺳوﯾق وﺑﯾﻊ أﺣدث ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻷزﯾﺎء واﻹﻛﺳﺳوارات واﻟﻌطور

اﻓﺗﺗﺣت مؤخراً ﺷرﻛﺔ قطاع الأزياء التابعة لفيدا القابضة، أﺣدث ﻣﺗﺎﺟر "وي كرييت" ﻓﻲ ﺑوﻟﯾﻔﺎرد الرﯾﺎض ﺳﯾﺗﻲ؛ ﻟﺗﺳوﯾق وﺑﯾﻊ أﺣدث ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻷزﯾﺎء واﻹﻛﺳﺳوارات واﻟﻌطور اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

وﯾﻌرض اﻟﻣﺗﺟر اﻟﺟدﯾد، اﻟذي ﯾﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ 500 ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، أروع إﺑداﻋﺎت اﻟﻣﺻﻣﻣﯾن السعوديين اﻟﺻﺎﻋدين ﻓﻲ ﺳﻣﺎء اﻟﻣوﺿﺔ واﻷزﯾﺎء اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

وﯾﺄﺗﻲ اﻟﻔرع اﻟﺟدﯾد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺧطوة راﺋدة ﻧﺣو اﻟﺗوﺳُّﻊ، واﺳﺗﻘطﺎب ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺻﻣﻣﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟوﺻول إﻟﻰ أكبر ﺷريحة ﻣن اﻟﻌﻣﻼء.

ويعتبر ﻣﺗﺟر وي كرييت- ﺑوﻟﯾﻔﺎرد اﻟرﯾﺎض ﺳﯾﺗﻲ، الفرع الثالث بعد متجري ﻣﺟﻣﻊ ﯾو ووك واﻟﻧﺧﯾل ﻣول ﺑﺎﻟرﯾﺎض.

وﺟرى اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑوﻟﯾﻔﺎرد لكونها ﻧﻘطﺔ ﺟذب وﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣﺻﻣﻣﻲ اﻷزﯾﺎء واﻟﻌﻣﻼء ﻣن أﺻﺣﺎب اﻷذواق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

وﯾﺣﺗﺿن اﻟﻣﺗﺟر أكثر ﻣن 125 ﻣن اﻟﻣﺻﻣﻣﯾن اﻟﻣوھوﺑﯾن؛ ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺷﻐﻔﮭم وإﺑداﻋﮭم ﻓﻲ ﻓﻧون اﻷزﯾﺎء واﻟﻣوﺿﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺗطور أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

ويجري اﻟﻌﻣل ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺑدﻋﯾن اﻟﺟدد ﻹطﻼﻗﮭم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷزﯾﺎء اﻟﺳﻌودﯾﺔ، وﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن ﻋرض ﺗﺻﺎﻣﯾﻣﮭم ﺑﺄﺳﻠوب راقٍ؛ مما ﯾوﻓر ﻟﮭم ﻓرص اﻟﻧﻣو واﻟرﺑﺢ، واﺗﺧﺎذ ﻣﺳﺎر ﻣﮭﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ واﻋدة.

وتحدّث المدير التنفيذي لوي كرييت: "ﺗﻘوم ﻓﻠﺳﻔﺔ وي ﻛرﯾﯾت على دعم وتمكين المصممين السعوديين ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم إﺑداعاتهم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻧﺗﺟﺎت مناسبة لجميع ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎر ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن".

وأﺿﺎف: "ﯾﻛﻣن ھدﻓﻧﺎ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟوﺻول ﺑالمنتجات اﻟﺳﻌودﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻌد إﻧﺟﺎز ﺧطﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز وﺟودﻧﺎ ﻣﺣﻠﯾًﺎ ﻋﺑر ﺗﻐطﯾﺔ أﻛﺑر عدد ممكن ﻣن اﻟﻣدن، اﺑﺗداءً ﻣن اﻟرﯾﺎض ووﺻوﻻً إﻟﻰ ﺟدة اﻟﺷﮭر المقبل، ﻣﻊ أﻛﺑر ﻣﻧﺻﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺳﻌودﯾﺔ، ﺗﺿم ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺻﻣﻣﯾﻧﺎ".

وأكد: "إﻧﻧﺎ ﻧؤﻣن ﺑﺎﻟﻘدرات اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣواھب اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت أﻛﺛر ﺟرأة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أﻋﻣﺎل وإﺑداﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷزﯾﺎء واﻟﻣوﺿﺔ، ﺗﺿﺎھﻲ ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺟﮫ دور اﻷزﯾﺎء العالمية".

ﯾُذﻛر أن ﺷرﻛﺔ قطاع الأزياء افتتحت أول فرع لوي كرييت ﻋﺎم 2019 كوجهة لمشاركة الشغف والإبداع، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗوﻓﯾر أﺣدث أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﯾﺎة ﻣن أﺟل ﺟﻌل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﺟﮭﺔ راﺋدة ﻟﻔﻧون اﻷزﯾﺎء واﻟﻣوﺿﺔ.

كما يحرص "وي كرييت" ﻋﻠﻰ تنويع مقارّ فروعها واﻟوﺟود ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدن اﻟﺳﻌودﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗطوﯾر آﻓﺎق اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛ ﻟﺗﺣﻘﯾق أوﺳﻊ ﻓرص اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷزﯾﺎء السعودية.