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بمشاركة 67 ألف طالب وطالبة .. عبدالعزيز الفيصل يدشن اليوم الأولمبي المدرسي

دشن نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، صباح اليوم الاثنين؛ مهرجان اليوم الأولمبي المدرسي الثاني في مدارس الرياض بمدينة الرياض، بحضور المدير التنفيذي للعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية المشرف العام على مشروع اليوم الأولمبي المدرسي الأمير فهد بن جلوي، ووكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور راشد الغياض، ومدير عام البرامج والأنشطة بشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد القحطاني، ومدير مدارس الرياض الأستاذ عبدالرحمن الغفيلي، وعدد من المسؤولين في اللجنة الأولمبية ووزارة التعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن مشاركة أكثر من 67 ألف طالب وطالبة في مهرجان اليوم الأولمبي المدرسي، يشكل الانطلاقة الحقيقية للتعاون والعمل نحو نشر ثقافة الرياضة، وتعزيز قيمها وغرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا بما يسهم في بناء مجتمع صحي رياضي وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكد أن المدارس هي البذرة الأولى لصناعة جيل رياضي واعٍ يتحقق من خلاله استدامة المجتمع، مضيفاً أنهم في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، وبالتعاون مع وزارة التعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية؛ يضعون أول خطوة لصناعة النجاح والتميز.

فيما أشاد الدكتور راشد الغياض بتعاون الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم، والذي تمثل في تدشين اليوم الأولمبي المدرسي الثاني، مضيفاً أن هذا التعاون سيعزز نشر الرياضة الأولمبية بين كافة أبناء وبنات المجتمع السعودي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة 67 ألف طالب وطالبة .. عبدالعزيز الفيصل يدشن اليوم الأولمبي المدرسي
سبق

دشن نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، صباح اليوم الاثنين؛ مهرجان اليوم الأولمبي المدرسي الثاني في مدارس الرياض بمدينة الرياض، بحضور المدير التنفيذي للعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية المشرف العام على مشروع اليوم الأولمبي المدرسي الأمير فهد بن جلوي، ووكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور راشد الغياض، ومدير عام البرامج والأنشطة بشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد القحطاني، ومدير مدارس الرياض الأستاذ عبدالرحمن الغفيلي، وعدد من المسؤولين في اللجنة الأولمبية ووزارة التعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن مشاركة أكثر من 67 ألف طالب وطالبة في مهرجان اليوم الأولمبي المدرسي، يشكل الانطلاقة الحقيقية للتعاون والعمل نحو نشر ثقافة الرياضة، وتعزيز قيمها وغرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا بما يسهم في بناء مجتمع صحي رياضي وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكد أن المدارس هي البذرة الأولى لصناعة جيل رياضي واعٍ يتحقق من خلاله استدامة المجتمع، مضيفاً أنهم في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، وبالتعاون مع وزارة التعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية؛ يضعون أول خطوة لصناعة النجاح والتميز.

فيما أشاد الدكتور راشد الغياض بتعاون الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم، والذي تمثل في تدشين اليوم الأولمبي المدرسي الثاني، مضيفاً أن هذا التعاون سيعزز نشر الرياضة الأولمبية بين كافة أبناء وبنات المجتمع السعودي.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
09:45 PM

بمشاركة 67 ألف طالب وطالبة .. عبدالعزيز الفيصل يدشن اليوم الأولمبي المدرسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، صباح اليوم الاثنين؛ مهرجان اليوم الأولمبي المدرسي الثاني في مدارس الرياض بمدينة الرياض، بحضور المدير التنفيذي للعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية المشرف العام على مشروع اليوم الأولمبي المدرسي الأمير فهد بن جلوي، ووكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور راشد الغياض، ومدير عام البرامج والأنشطة بشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد القحطاني، ومدير مدارس الرياض الأستاذ عبدالرحمن الغفيلي، وعدد من المسؤولين في اللجنة الأولمبية ووزارة التعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن مشاركة أكثر من 67 ألف طالب وطالبة في مهرجان اليوم الأولمبي المدرسي، يشكل الانطلاقة الحقيقية للتعاون والعمل نحو نشر ثقافة الرياضة، وتعزيز قيمها وغرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا بما يسهم في بناء مجتمع صحي رياضي وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكد أن المدارس هي البذرة الأولى لصناعة جيل رياضي واعٍ يتحقق من خلاله استدامة المجتمع، مضيفاً أنهم في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، وبالتعاون مع وزارة التعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية؛ يضعون أول خطوة لصناعة النجاح والتميز.

فيما أشاد الدكتور راشد الغياض بتعاون الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم، والذي تمثل في تدشين اليوم الأولمبي المدرسي الثاني، مضيفاً أن هذا التعاون سيعزز نشر الرياضة الأولمبية بين كافة أبناء وبنات المجتمع السعودي.

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