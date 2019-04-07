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"تستاهل نجيك" .. مبادرة هيئة التخصصات لمنسوبي مستشفى الملك فهد بجازان

نفّذ فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بجازان مبادرة "تستاهل نجيك"، التي تستهدف زيارة المنشآت الصحية وتقديم الخدمات داخل مقار العمل.

وانطلقت المبادرة بزيارة أولى لمنسوبي مستشفى الملك فهد المركزي بجازان؛ حيث قدّم موظفو الهيئة يتقدمهم مدير فرع المنطقة خالد خرمي؛ خدمات عدة تهم الممارسين الصحيين.

وذكر "خرمي"؛ أن هذه المبادرة هدفها فتح باب التواصل مع المنشآت الصحية والعمل على تقديم الخدمات لجميع الممارسين الصحيين فيما يخص جانب الهيئة من تصنيف وتسجيل ضمن برامج الهيئة، ومن ضمنها برنامج "ممارس بلص"، كما تعدّه للعمل على إيجاد حلول لبعض الإشكالات التي من الممكن أن تواجه الممارس الصحي.

وثمّن مدير مستشفى الملك فهد المركزي الدكتور أحمد النجدي؛ هذه المبادرة التي بدورها تعزّز سبل التعاون بين الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات كافة التي تواجه الممارسين الصحيين.

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"تستاهل نجيك" .. مبادرة هيئة التخصصات لمنسوبي مستشفى الملك فهد بجازان
سبق

نفّذ فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بجازان مبادرة "تستاهل نجيك"، التي تستهدف زيارة المنشآت الصحية وتقديم الخدمات داخل مقار العمل.

وانطلقت المبادرة بزيارة أولى لمنسوبي مستشفى الملك فهد المركزي بجازان؛ حيث قدّم موظفو الهيئة يتقدمهم مدير فرع المنطقة خالد خرمي؛ خدمات عدة تهم الممارسين الصحيين.

وذكر "خرمي"؛ أن هذه المبادرة هدفها فتح باب التواصل مع المنشآت الصحية والعمل على تقديم الخدمات لجميع الممارسين الصحيين فيما يخص جانب الهيئة من تصنيف وتسجيل ضمن برامج الهيئة، ومن ضمنها برنامج "ممارس بلص"، كما تعدّه للعمل على إيجاد حلول لبعض الإشكالات التي من الممكن أن تواجه الممارس الصحي.

وثمّن مدير مستشفى الملك فهد المركزي الدكتور أحمد النجدي؛ هذه المبادرة التي بدورها تعزّز سبل التعاون بين الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات كافة التي تواجه الممارسين الصحيين.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
12:29 PM

"تستاهل نجيك" .. مبادرة هيئة التخصصات لمنسوبي مستشفى الملك فهد بجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نفّذ فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بجازان مبادرة "تستاهل نجيك"، التي تستهدف زيارة المنشآت الصحية وتقديم الخدمات داخل مقار العمل.

وانطلقت المبادرة بزيارة أولى لمنسوبي مستشفى الملك فهد المركزي بجازان؛ حيث قدّم موظفو الهيئة يتقدمهم مدير فرع المنطقة خالد خرمي؛ خدمات عدة تهم الممارسين الصحيين.

وذكر "خرمي"؛ أن هذه المبادرة هدفها فتح باب التواصل مع المنشآت الصحية والعمل على تقديم الخدمات لجميع الممارسين الصحيين فيما يخص جانب الهيئة من تصنيف وتسجيل ضمن برامج الهيئة، ومن ضمنها برنامج "ممارس بلص"، كما تعدّه للعمل على إيجاد حلول لبعض الإشكالات التي من الممكن أن تواجه الممارس الصحي.

وثمّن مدير مستشفى الملك فهد المركزي الدكتور أحمد النجدي؛ هذه المبادرة التي بدورها تعزّز سبل التعاون بين الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات كافة التي تواجه الممارسين الصحيين.

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