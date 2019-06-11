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"التجارة" تضبط 54 محطة امتنعت عن الخدمة لاستغلال تغيير الأسعار

قامت بإيقاع غرامات فورية على المخالفين واستدعاء مُلاك المحطات

أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن الفِرق الرقابية الميدانية ضبطت 54 محطة وقود؛ امتنعت عن تقديم الخدمة بهدف استغلال تغيير السعر.

وأشار الحسين إلى أنه تم إيقاع غرامات فورية على المخالفين، وإلزامهم بتقديم الخدمة فورًا للمستهلك. كما تم استدعاء مُلاك المحطات المخالفة للوزارة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

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"التجارة" تضبط 54 محطة امتنعت عن الخدمة لاستغلال تغيير الأسعار
سبق

أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن الفِرق الرقابية الميدانية ضبطت 54 محطة وقود؛ امتنعت عن تقديم الخدمة بهدف استغلال تغيير السعر.

وأشار الحسين إلى أنه تم إيقاع غرامات فورية على المخالفين، وإلزامهم بتقديم الخدمة فورًا للمستهلك. كما تم استدعاء مُلاك المحطات المخالفة للوزارة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
02:04 AM

"التجارة" تضبط 54 محطة امتنعت عن الخدمة لاستغلال تغيير الأسعار

قامت بإيقاع غرامات فورية على المخالفين واستدعاء مُلاك المحطات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,577

أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن الفِرق الرقابية الميدانية ضبطت 54 محطة وقود؛ امتنعت عن تقديم الخدمة بهدف استغلال تغيير السعر.

وأشار الحسين إلى أنه تم إيقاع غرامات فورية على المخالفين، وإلزامهم بتقديم الخدمة فورًا للمستهلك. كما تم استدعاء مُلاك المحطات المخالفة للوزارة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

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