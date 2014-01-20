نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد القرشي

استُشهد أثناء تأدية واجبه بالحد الجنوبي ‫

نقل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد خالد عبدالله القرشي الذي استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبَّر الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى مكة المكرمة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعَيْن العسكري والعام الذين أدوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.