الكويت.. تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا المستجد

إجمالي عدد الإصابات بالفيروس يصل إلى 855 حالة

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 855 حالة؛ موضحة أن 21 إصابة بكورونا تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت شفاء ست حالات جديدة من المصابين بالفيروس؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح؛ وزير الصحة الكويتي، عبر "تويتر": تمّ بحمد الله شفاء 6 حالات؛ ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس "كورونا المستجد" 111 حالة.