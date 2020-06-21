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العاصمة الصينية قادرة على إجراء مليون فحص يوميًّا لاحتواء "كورونا"

توسعت في الكشف بعد ظهور إصابات في سوق لبيع الأغذية

ذكر المتحدث باسم لجنة الصحة في العاصمة الصينية بكين قاو شياو جون، اليوم (الأحد)، أن بكين قادرة على فحص قرابة مليون شخص يوميًّا للكشف عن فيروس كورونا، مع استمرار الفحوصات في مختلف أنحاء المدينة لاحتواء تفشٍّ جديد للفيروس.

وأوضح "جون" أن قدرة بكين على إجراء الفحوص فاقت مثليْها منذ ظهور التفشي الجديد، لتتجاوز 230 ألف فحص يوميًّا في 124 مؤسسة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وضاعفت بكين التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، حالات الفحص منذ ظهور سلسلة من حالات العدوى في سوق لبيع الأغذية بالجملة قبل أكثر من أسبوع.

فيروس كورونا الجديد

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العاصمة الصينية قادرة على إجراء مليون فحص يوميًّا لاحتواء "كورونا"
سبق

ذكر المتحدث باسم لجنة الصحة في العاصمة الصينية بكين قاو شياو جون، اليوم (الأحد)، أن بكين قادرة على فحص قرابة مليون شخص يوميًّا للكشف عن فيروس كورونا، مع استمرار الفحوصات في مختلف أنحاء المدينة لاحتواء تفشٍّ جديد للفيروس.

وأوضح "جون" أن قدرة بكين على إجراء الفحوص فاقت مثليْها منذ ظهور التفشي الجديد، لتتجاوز 230 ألف فحص يوميًّا في 124 مؤسسة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وضاعفت بكين التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، حالات الفحص منذ ظهور سلسلة من حالات العدوى في سوق لبيع الأغذية بالجملة قبل أكثر من أسبوع.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
07:59 PM

العاصمة الصينية قادرة على إجراء مليون فحص يوميًّا لاحتواء "كورونا"

توسعت في الكشف بعد ظهور إصابات في سوق لبيع الأغذية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المتحدث باسم لجنة الصحة في العاصمة الصينية بكين قاو شياو جون، اليوم (الأحد)، أن بكين قادرة على فحص قرابة مليون شخص يوميًّا للكشف عن فيروس كورونا، مع استمرار الفحوصات في مختلف أنحاء المدينة لاحتواء تفشٍّ جديد للفيروس.

وأوضح "جون" أن قدرة بكين على إجراء الفحوص فاقت مثليْها منذ ظهور التفشي الجديد، لتتجاوز 230 ألف فحص يوميًّا في 124 مؤسسة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وضاعفت بكين التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، حالات الفحص منذ ظهور سلسلة من حالات العدوى في سوق لبيع الأغذية بالجملة قبل أكثر من أسبوع.

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