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الدمام.. "قفزة إصابات كورونا" تُرجئ الحديث عن سؤال الملكين بخطبة الجمعة

انتقال من أمام مسجد "المطيري" لتحذير المصلين ودعوة لاتباع تعليمات "الصحة"

حذر إمام وخطيب الجمعة بمسجد ماجد المطيري في مدينة الدمام، من الموجة الثانية من فيروس كورونا؛ حيث تحدث في الخطبة الأولى عن بشائر الساعة وسؤال الملكين في القبر، ليرجئ الحديث عنها إلى خطبة الجمعة القادمة ويتحدث ويحذر المصلين من انتشار فيروس كورونا.

وقال إمام وخطيب مسجد "ماجد المطيري" بالدمام، محمد الزبن: إن المملكة سجلت أمس الخميس 752 حالة إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات الحرجة 49 حالة، وفي الأردن سجلت 2045 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 30 حالة وفاة، وفي المغرب سجلت 1960 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وتسجيل حالتي وفاة، وفي مصر سجلت 871 و32 حالة وفاة، وفي باكستان سجلت 515 حالة إصابة جديدة، و6 وفيات، وفي الهند 13 ألف حالة إصابة جديدة، والوفيات 268، وفي أمريكا سجلت خلال 24 الماضية، 400 ألف حالة إصابة جديدة، و2100 حالة وفاة جديدة.

ودعا "الزبن" عموم المصلين إلى الحذر من فيروس كورونا واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتطبيق التباعد بين المصلين، وإحضار سجادة صلاة خاصة من قبل كل مصل، ولبس الكمامة في المساجد، وتعقيم اليدين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي الختام دعا "الزبن" أن يحفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم من كل مكروه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدمام.. "قفزة إصابات كورونا" تُرجئ الحديث عن سؤال الملكين بخطبة الجمعة
سبق

حذر إمام وخطيب الجمعة بمسجد ماجد المطيري في مدينة الدمام، من الموجة الثانية من فيروس كورونا؛ حيث تحدث في الخطبة الأولى عن بشائر الساعة وسؤال الملكين في القبر، ليرجئ الحديث عنها إلى خطبة الجمعة القادمة ويتحدث ويحذر المصلين من انتشار فيروس كورونا.

وقال إمام وخطيب مسجد "ماجد المطيري" بالدمام، محمد الزبن: إن المملكة سجلت أمس الخميس 752 حالة إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات الحرجة 49 حالة، وفي الأردن سجلت 2045 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 30 حالة وفاة، وفي المغرب سجلت 1960 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وتسجيل حالتي وفاة، وفي مصر سجلت 871 و32 حالة وفاة، وفي باكستان سجلت 515 حالة إصابة جديدة، و6 وفيات، وفي الهند 13 ألف حالة إصابة جديدة، والوفيات 268، وفي أمريكا سجلت خلال 24 الماضية، 400 ألف حالة إصابة جديدة، و2100 حالة وفاة جديدة.

ودعا "الزبن" عموم المصلين إلى الحذر من فيروس كورونا واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتطبيق التباعد بين المصلين، وإحضار سجادة صلاة خاصة من قبل كل مصل، ولبس الكمامة في المساجد، وتعقيم اليدين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي الختام دعا "الزبن" أن يحفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم من كل مكروه.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:11 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:34 AM

الدمام.. "قفزة إصابات كورونا" تُرجئ الحديث عن سؤال الملكين بخطبة الجمعة

انتقال من أمام مسجد "المطيري" لتحذير المصلين ودعوة لاتباع تعليمات "الصحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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8,256

حذر إمام وخطيب الجمعة بمسجد ماجد المطيري في مدينة الدمام، من الموجة الثانية من فيروس كورونا؛ حيث تحدث في الخطبة الأولى عن بشائر الساعة وسؤال الملكين في القبر، ليرجئ الحديث عنها إلى خطبة الجمعة القادمة ويتحدث ويحذر المصلين من انتشار فيروس كورونا.

وقال إمام وخطيب مسجد "ماجد المطيري" بالدمام، محمد الزبن: إن المملكة سجلت أمس الخميس 752 حالة إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات الحرجة 49 حالة، وفي الأردن سجلت 2045 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 30 حالة وفاة، وفي المغرب سجلت 1960 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وتسجيل حالتي وفاة، وفي مصر سجلت 871 و32 حالة وفاة، وفي باكستان سجلت 515 حالة إصابة جديدة، و6 وفيات، وفي الهند 13 ألف حالة إصابة جديدة، والوفيات 268، وفي أمريكا سجلت خلال 24 الماضية، 400 ألف حالة إصابة جديدة، و2100 حالة وفاة جديدة.

ودعا "الزبن" عموم المصلين إلى الحذر من فيروس كورونا واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتطبيق التباعد بين المصلين، وإحضار سجادة صلاة خاصة من قبل كل مصل، ولبس الكمامة في المساجد، وتعقيم اليدين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي الختام دعا "الزبن" أن يحفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم من كل مكروه.

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