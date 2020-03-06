شاهد بتقنية "التايم لابس".. جهود رئاسة الحرمين لإقامة ساتر حول الكعبة لمنع انتقال العدوى

وفق الإجراءات الاحترازية من الجهات المختصة

وثقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطع فيديو بتقنية "التايم لابس" للجهود التي بذلت خلال 24 ساعة الماضية، بمشاركة عشرات العمال والفنيين للانتهاء من إقامة الساتر، حتى لا يلامس أحد من الزوار جدار الكعبة لمنع انتشار العدوى، وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة.

وكان مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلن أنه تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وأوضح المصدر أن القرار جاء وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وتقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.