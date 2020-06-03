محافظ العارضة يوجِّه بمحاسبة مقاول حرم سكان "حديد" من المياه لـ"شهرَيْن"

خاطب الجهات المعنية للعمل على معالجة المشكلة بعد تقرير "سبق" حولها

وجَّه محافظ العارضة بمنطقة جازان، الدكتور سلطان بن منيخر، بمحاسبة مقاول تسبَّب في قطع مشروع المياه الحكومي عن سكان "حديد" منذ نحو شهرين.

وفي التفاصيل، قام المقاول بكسر إحدى التمديدات المؤدية للقرية، ثم غادر الموقع دون إصلاح الضرر؛ الأمر الذي دفعهم للاستعانة بالصهاريج.

وأكد "ابن منيخر" لـ"سبق" أنه تم مخاطبة الجهات المعنية بالأمر، المتمثلة في المياه والبلدية، لسرعة العمل على حل المشكلة، ومعالجتها، ومحاسبة المقاول المتسبب بالضرر.

وشكر "السكان" المحافظ على التفاعل مع شكواهم، والتوجيه بحل المشكلة بشكل سريع، مثمنين الدور الكبير الذي يقوم به للنهوض بالمحافظة حتى تكون جميع الخدمات في متناول المواطنين.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس تقريرًا بعنوان "مقاول يُخرج منازل بـ(حديد العارضة) عن مشروع المياه الحكومي"، وبيّن الأهالي من خلاله أن المقاول المتسبب في المشكلة يتبع البلدية، وأنه كان يعمل في مشروع بالقرب من القرية قبل أن يقوم بكسر إحدى التمديدات؛ الأمر الذي أدى إلى قطع ضخ المياه عن بعض المنازل، وتضرُّر عدد كبير من الأُسر، وذلك قبل أكثر من شهرين.

وأضافوا: "ظللنا نطالب بإصلاح العطل لكن دون جدوى. لافتين إلى أنهم اضطروا للاستعانة بالصهاريج التي أثقلت كاهلهم؛ إذ تبلغ قيمة الواحد منها 40 ريالاً كحد أدنى.

ومن جهته، أكد فرع المياه بالمحافظة أن مقاولاً تابعًا لجهة أخرى هو الذي تسبب في خروج منازل بـ"حديد العارضة" عن خدمة مشروع المياه الحكومي، وأن العمل جارٍ بينهما لتكليف مقاولهم بإصلاح الضرر.

وقال رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي لـ"سبق": يوجد تواصل بيننا وبين الزملاء في "المياه"، ولكن لم نُبلَّغ بأي شيء بخصوص ذلك الأمر.

وأكد فرع المياه بجازان في وقت سابق أنه تم تشغيل 150 قرية بالعارضة، وتنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية بها، شملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، المشتمل على خزانات استراتيجية و3000 عداد، وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومترًا، بتكلفة بلغت 76.000.000 ريال، إلى جانب مشروع قرى الحميراء، ويضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر، بمبلغ 45.000.000 ريال. وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39.000.000 ريال، ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلومترًا، وتركيب 3000 عداد. فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي، ومشاريع للمياه للقطاع الجبلي في "العبادل وسلا وقيس".