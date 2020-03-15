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تنويه من السفارة السعودية بجورجيا: آخر رحلة من تبليسي للرياض اليوم

أكّدت أنه سيتم بعدها إيقاف جميع الرحلات القادمة من المملكة حتى إشعار آخر

نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا، بأن لديها رحلة ستغادر اليوم إلى الرياض؛ كآخر رحلة من تبليسي؛ نظراً للأوضاع الراهنة.

وبيّنت السفارة، أن رحلة "فلاي ناس"، اليوم ٢٠٢٠/٣/١٥ م، ستكون آخر رحلة من تبليسي إلى الرياض، وسيتم إيقاف جميع الرحلات القادمة من المملكة حتى إشعار آخر، وعلى جميع الراغبين في العودة إلى المملكة سرعة ترتيب حجوزاتهم اليوم، مع الشركة الناقلة أو الاتصال بالسفارة عاجلاً، مشيرة إلى أن رقم ‏شؤون السعوديين: (995598033300+).

سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنويه من السفارة السعودية بجورجيا: آخر رحلة من تبليسي للرياض اليوم
سبق

نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا، بأن لديها رحلة ستغادر اليوم إلى الرياض؛ كآخر رحلة من تبليسي؛ نظراً للأوضاع الراهنة.

وبيّنت السفارة، أن رحلة "فلاي ناس"، اليوم ٢٠٢٠/٣/١٥ م، ستكون آخر رحلة من تبليسي إلى الرياض، وسيتم إيقاف جميع الرحلات القادمة من المملكة حتى إشعار آخر، وعلى جميع الراغبين في العودة إلى المملكة سرعة ترتيب حجوزاتهم اليوم، مع الشركة الناقلة أو الاتصال بالسفارة عاجلاً، مشيرة إلى أن رقم ‏شؤون السعوديين: (995598033300+).

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:11 AM

تنويه من السفارة السعودية بجورجيا: آخر رحلة من تبليسي للرياض اليوم

أكّدت أنه سيتم بعدها إيقاف جميع الرحلات القادمة من المملكة حتى إشعار آخر

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فهد كاملي - جازان
0
1,772

نوّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا، بأن لديها رحلة ستغادر اليوم إلى الرياض؛ كآخر رحلة من تبليسي؛ نظراً للأوضاع الراهنة.

وبيّنت السفارة، أن رحلة "فلاي ناس"، اليوم ٢٠٢٠/٣/١٥ م، ستكون آخر رحلة من تبليسي إلى الرياض، وسيتم إيقاف جميع الرحلات القادمة من المملكة حتى إشعار آخر، وعلى جميع الراغبين في العودة إلى المملكة سرعة ترتيب حجوزاتهم اليوم، مع الشركة الناقلة أو الاتصال بالسفارة عاجلاً، مشيرة إلى أن رقم ‏شؤون السعوديين: (995598033300+).

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