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"الوعي الأمني" .. ورشة عمل للقادة الكشفيين المشاركين في خدمة الحجاج

تضمنت 5 محاور وتناولت الشراكة بين أمن الدولة وجمعية الكشافة

نظّمت كلية نايف للأمن الوطني، بالمعسكر الكشفي في مشعر عرفات، أمس الأول، ورشة عمل بعنوان "الوعي الأمني للقادة الكشفيين" شارك فيها قادة الكشافة المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وتضمنت الورشة خمسة محاور تناولت الشراكة بين أمن الدولة وجمعية الكشافة، ودور القائد الكشفي في تعزيز الأمن الفكري لأفراد الكشافة، والحس الأمني، ومهددات الأمن الوطني، والبلاغات الأمنية وآلية التعامل معها.

شارك في إدارة الورشة المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية؛ والعقيد سلطان المعمر؛ من مركز البلاغات الأمنية، والرائد ماضي السبيعي؛ من كلية نايف للأمن الوطني، والدكتور عثمان الصديقي؛ من الإدارة العامة لمكافحة التطرف بأمن الدولة.

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"الوعي الأمني" .. ورشة عمل للقادة الكشفيين المشاركين في خدمة الحجاج
سبق

نظّمت كلية نايف للأمن الوطني، بالمعسكر الكشفي في مشعر عرفات، أمس الأول، ورشة عمل بعنوان "الوعي الأمني للقادة الكشفيين" شارك فيها قادة الكشافة المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وتضمنت الورشة خمسة محاور تناولت الشراكة بين أمن الدولة وجمعية الكشافة، ودور القائد الكشفي في تعزيز الأمن الفكري لأفراد الكشافة، والحس الأمني، ومهددات الأمن الوطني، والبلاغات الأمنية وآلية التعامل معها.

شارك في إدارة الورشة المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية؛ والعقيد سلطان المعمر؛ من مركز البلاغات الأمنية، والرائد ماضي السبيعي؛ من كلية نايف للأمن الوطني، والدكتور عثمان الصديقي؛ من الإدارة العامة لمكافحة التطرف بأمن الدولة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
12:40 PM

"الوعي الأمني" .. ورشة عمل للقادة الكشفيين المشاركين في خدمة الحجاج

تضمنت 5 محاور وتناولت الشراكة بين أمن الدولة وجمعية الكشافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نظّمت كلية نايف للأمن الوطني، بالمعسكر الكشفي في مشعر عرفات، أمس الأول، ورشة عمل بعنوان "الوعي الأمني للقادة الكشفيين" شارك فيها قادة الكشافة المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وتضمنت الورشة خمسة محاور تناولت الشراكة بين أمن الدولة وجمعية الكشافة، ودور القائد الكشفي في تعزيز الأمن الفكري لأفراد الكشافة، والحس الأمني، ومهددات الأمن الوطني، والبلاغات الأمنية وآلية التعامل معها.

شارك في إدارة الورشة المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية؛ والعقيد سلطان المعمر؛ من مركز البلاغات الأمنية، والرائد ماضي السبيعي؛ من كلية نايف للأمن الوطني، والدكتور عثمان الصديقي؛ من الإدارة العامة لمكافحة التطرف بأمن الدولة.

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