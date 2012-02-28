"البقمي" أميناً للمجلس البلدي بـ"تربة"
كُلف الزميل سعد بن فهد الدغفلي البقمي "أميناً للمجلس البلدي لبلدية محافظة تربة".
يُذكر أن الزميل "البقمي" أحد الكفاءات الناجحة ببلدية محافظة تربة، وحاصل على درجة البكالوريوس بإدارة الأعمال.
"سبق" تُهنئ "البقمي" وتتمنى له التوفيق والنجاح في حياته العملية.
"البقمي" أميناً للمجلس البلدي بـ"تربة"
متعب البقمي
سبق
2018-02-27
كُلف الزميل سعد بن فهد الدغفلي البقمي "أميناً للمجلس البلدي لبلدية محافظة تربة".
يُذكر أن الزميل "البقمي" أحد الكفاءات الناجحة ببلدية محافظة تربة، وحاصل على درجة البكالوريوس بإدارة الأعمال.
"سبق" تُهنئ "البقمي" وتتمنى له التوفيق والنجاح في حياته العملية.
27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
07:35 PM
"البقمي" أميناً للمجلس البلدي بـ"تربة"
كُلف الزميل سعد بن فهد الدغفلي البقمي "أميناً للمجلس البلدي لبلدية محافظة تربة".
يُذكر أن الزميل "البقمي" أحد الكفاءات الناجحة ببلدية محافظة تربة، وحاصل على درجة البكالوريوس بإدارة الأعمال.
"سبق" تُهنئ "البقمي" وتتمنى له التوفيق والنجاح في حياته العملية.