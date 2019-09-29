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"المظالم" يوفر خدمتَي الاستعلام عن الوكالات العدلية والسجلات التجارية

تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها

أتاح ديوان المظالم عبر نظام "معين" الإلكتروني، خدمتَي الإستعلام والاطلاع على الوكالات الصادرة من وزارة العدل، والسجلات التجارية، الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار، وذلك لمَن لديهم صلاحية الدخول إلى النظام.

وتوفر الخدمتان الاطلاع على جميع ما يتعلق بالوكالات الصادرة من وزارة العدل بتفاصيلها، مثل: مصدرها، وحالتها، وتاريخ تحريرها، وانتهائها، ونوعها، ويمكن من خلال الخدمة البحث عن الوكالة من خلال رقم هوية الموكّل ورقم الوكالة.


كما تتيح خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية التي تصدرها، وزارة التجارة والاستثمار والاطلاع على بياناتها، مثل: اسم الجهة المرخص لها، وتاريخ إنشاء السجل، وانتهائه، والنشاط المرخص له، إلى جانب البحث برقم السجل.

ويأتي توفير هاتين الخدمتين؛ كثمرة من ثمرات استراتيجية ديوان المظالم 2020؛ لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل التكاملي المؤسسي، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير خدمات مرفق القضاء الإداري.

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"المظالم" يوفر خدمتَي الاستعلام عن الوكالات العدلية والسجلات التجارية
سبق

أتاح ديوان المظالم عبر نظام "معين" الإلكتروني، خدمتَي الإستعلام والاطلاع على الوكالات الصادرة من وزارة العدل، والسجلات التجارية، الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار، وذلك لمَن لديهم صلاحية الدخول إلى النظام.

وتوفر الخدمتان الاطلاع على جميع ما يتعلق بالوكالات الصادرة من وزارة العدل بتفاصيلها، مثل: مصدرها، وحالتها، وتاريخ تحريرها، وانتهائها، ونوعها، ويمكن من خلال الخدمة البحث عن الوكالة من خلال رقم هوية الموكّل ورقم الوكالة.


كما تتيح خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية التي تصدرها، وزارة التجارة والاستثمار والاطلاع على بياناتها، مثل: اسم الجهة المرخص لها، وتاريخ إنشاء السجل، وانتهائه، والنشاط المرخص له، إلى جانب البحث برقم السجل.

ويأتي توفير هاتين الخدمتين؛ كثمرة من ثمرات استراتيجية ديوان المظالم 2020؛ لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل التكاملي المؤسسي، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير خدمات مرفق القضاء الإداري.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
10:14 AM

"المظالم" يوفر خدمتَي الاستعلام عن الوكالات العدلية والسجلات التجارية

تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتاح ديوان المظالم عبر نظام "معين" الإلكتروني، خدمتَي الإستعلام والاطلاع على الوكالات الصادرة من وزارة العدل، والسجلات التجارية، الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار، وذلك لمَن لديهم صلاحية الدخول إلى النظام.

وتوفر الخدمتان الاطلاع على جميع ما يتعلق بالوكالات الصادرة من وزارة العدل بتفاصيلها، مثل: مصدرها، وحالتها، وتاريخ تحريرها، وانتهائها، ونوعها، ويمكن من خلال الخدمة البحث عن الوكالة من خلال رقم هوية الموكّل ورقم الوكالة.


كما تتيح خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية التي تصدرها، وزارة التجارة والاستثمار والاطلاع على بياناتها، مثل: اسم الجهة المرخص لها، وتاريخ إنشاء السجل، وانتهائه، والنشاط المرخص له، إلى جانب البحث برقم السجل.

ويأتي توفير هاتين الخدمتين؛ كثمرة من ثمرات استراتيجية ديوان المظالم 2020؛ لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل التكاملي المؤسسي، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير خدمات مرفق القضاء الإداري.

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