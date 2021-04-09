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ضبط منزل شعبي تم استخدامه كمعمل للنجارة بـ"عتيبية مكة"

ضمن الجولات الرقابية المكثفة للبلدية

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، منزلاً شعبياً تم تخصيصه معملاً للنجارة يعمل بدون ترخيص.

ويأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المعامل والمستودعات في المنطقة.

وأوضحت البلدية أنَّ الفرق الرقابية تمكنوا من رصد المنزل الشعبي ضمن نطاقها الإشرافي وتم تخصيصه من قبل العاملين فيه لبيع وتوزيع أدوات النجارة، ويفتقر إلى أدنى اشتراطات السلامة، حيث تم إغلاق الموقع فوراً ومصادرة أدوات التشغيل، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت البلدية حرصها على مراقبة كافة المعامل والمستودعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات البلدية، وشددت البلدية على اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين في هذا الجانب.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ضبط منزل شعبي تم استخدامه كمعمل للنجارة بـ"عتيبية مكة"
سبق

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، منزلاً شعبياً تم تخصيصه معملاً للنجارة يعمل بدون ترخيص.

ويأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المعامل والمستودعات في المنطقة.

وأوضحت البلدية أنَّ الفرق الرقابية تمكنوا من رصد المنزل الشعبي ضمن نطاقها الإشرافي وتم تخصيصه من قبل العاملين فيه لبيع وتوزيع أدوات النجارة، ويفتقر إلى أدنى اشتراطات السلامة، حيث تم إغلاق الموقع فوراً ومصادرة أدوات التشغيل، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت البلدية حرصها على مراقبة كافة المعامل والمستودعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات البلدية، وشددت البلدية على اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين في هذا الجانب.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
09:20 PM

ضبط منزل شعبي تم استخدامه كمعمل للنجارة بـ"عتيبية مكة"

ضمن الجولات الرقابية المكثفة للبلدية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,856

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، منزلاً شعبياً تم تخصيصه معملاً للنجارة يعمل بدون ترخيص.

ويأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المعامل والمستودعات في المنطقة.

وأوضحت البلدية أنَّ الفرق الرقابية تمكنوا من رصد المنزل الشعبي ضمن نطاقها الإشرافي وتم تخصيصه من قبل العاملين فيه لبيع وتوزيع أدوات النجارة، ويفتقر إلى أدنى اشتراطات السلامة، حيث تم إغلاق الموقع فوراً ومصادرة أدوات التشغيل، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت البلدية حرصها على مراقبة كافة المعامل والمستودعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات البلدية، وشددت البلدية على اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين في هذا الجانب.

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