"الصحة" تقدم هدايا لضيوف المحاجر الصحية بعد التأكد من سلامتهم

بالرياض وجدة والشرقية تقديرًا لتعاونهم مع الفِرَق الطبية والتزامهم بالتعليمات

أطلقت كل من "صحة الرياض" و"صحة جدة" والتجمع الأول بالمنطقة الشرقية، مبادرة لتقديم هدايا لضيوف المحاجر الصحية التي خصصتها وتُشرف عليها للعائدين من الدول الموبوءة والمخالطين والحالات المشتبه بها بفيروس كورونا المستجد COVID 19 بمدن ومحافظات المناطق، بمناسبة خروجهم بعد التأكد من سلامتهم، وبدعم من أبطال الصحة.

وتقدم هذه الهدايا مُرفَقًا بها كروت تهنئة خاصة من وزارة الصحة، لكل النزلاء ممن تمت استضافتهم في المحاجر الصحية بالمنطقة للعائدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الهدايا، إدخال السرور والابتسامة على كل الضيوف، وتقديرًا لتعاونهم من الفِرَق الطبية، والتزامهم بالتوجيهات والتعليمات خلال فترة تواجدهم بالمحاجر.

جدير بالذكر أن جميع الحالات التي تم السماح لها بالخروج من المحجر، استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة، وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء واختصاصيين وممرضين؛ مؤكدة أنه كان هناك كشف يومي يُجرى للمقيمين في الفنادق المخصصة للحجر الصحي.

ووفرت وزارة الصحة، ممثلة في مديريات الشؤون الصحية في الرياض وجدة والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، كل الخدمات للنزلاء في المحاجر؛ حيث يتم التواصل على مدار الساعة مع ذويهم هاتفيًّا، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت، كما تتواصل الصحة مع النزلاء بالجانب الاجتماعي والنفسي، ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في المحاجر ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.