بعد ازدياد القرصنة.. روسيا تدعو لإنشاء آلية دولية للتعامل مع الجرائم البحرية

"بوتين" أكد سعي موسكو لضمان الأمن في الخليج العربي و"الأطلسي"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاثنين)، سعي موسكو لضمان الأمن في منطقة الخليج العربي والمحيط الأطلسي، بعد ازدياد القرصنة البحرية، داعياً إلى إنشاء آلية دولية للتعامل مع الجرائم البحرية.

وشدد على أن بلاده تؤيد التقيد الصارم بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً لـ"فرانس 24".

واقترح "بوتين" في مؤتمر مجلس الأمن الدولي لأمن الملاحة، النظر في تأسيس هيكل خاص داخل الأمم المتحدة من شأنه التعامل مع الجرائم البحرية.

وقال الرئيس الروسي: "علينا توحيد أجهزة المخابرات لجميع الدول المهتمة بمكافحة الجريمة في المجال البحري.

ودعا إلى ضرورة تأسيس مبادرة أكثر فاعلية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.