يشار إلى أن قرار "القويحص" تضمن أن تكون ممارسة هذا النشاط كمرحلة أولى في المواقف الرئيسة لحجز السيارات بمداخل مكة المكرمة. فيما تتولى الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية المعنية تطبيق ومتابعة تنفيذ هذه المبادرة.

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قراراً يقضي بالموافقة على مبادرة تنظيم عمل العربات والكافتيريات المتنقلة "Food Tracks" في نطاق مكة المكرمة.

الموافقة على مبادرة تنظيم عمل العربات والكافتيريات المتنقلة بمكة عبدالرزاق البجالي سبق 2018-04-30 أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قراراً يقضي بالموافقة على مبادرة تنظيم عمل العربات والكافتيريات المتنقلة "Food Tracks" في نطاق مكة المكرمة.

يشار إلى أن قرار "القويحص" تضمن أن تكون ممارسة هذا النشاط كمرحلة أولى في المواقف الرئيسة لحجز السيارات بمداخل مكة المكرمة. فيما تتولى الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية المعنية تطبيق ومتابعة تنفيذ هذه المبادرة.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 09:02 PM

اخر تعديل 30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 11:52 PM

الموافقة على مبادرة تنظيم عمل العربات والكافتيريات المتنقلة بمكة كمرحلة أولى في المواقف الرئيسة لحجز السيارات





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أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قراراً يقضي بالموافقة على مبادرة تنظيم عمل العربات والكافتيريات المتنقلة "Food Tracks" في نطاق مكة المكرمة.



يشار إلى أن قرار "القويحص" تضمن أن تكون ممارسة هذا النشاط كمرحلة أولى في المواقف الرئيسة لحجز السيارات بمداخل مكة المكرمة. فيما تتولى الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية المعنية تطبيق ومتابعة تنفيذ هذه المبادرة.