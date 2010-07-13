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"تعليم عسير" يفوز بجائزة دولية في معرض "بينالي كاناجاوا" لفن‎ الأطفال

أقيم في اليابان بمشاركة 27500 طالب وطالبة من 80 دولة

فازت الطالبة دنيا ناصر الغامدي، من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بجائزة دولية في معرض "بينالي كاناجاوا " لفن الأطفال العالمي، والذي أقيم في اليابان بمشاركة أكثر من 27500 طالب وطالبة من 80 دولة.

وثمن المدير العام للتعليم في المنطقة، سعد الجوني، جهود القائمات على رعاية الطالبة ودعمها على مستوى المدرسة والأسرة والإدارة، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات العالمية والعربية والوطنية التي حققها تعليم المنطقة في عدد من المجالات .

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"تعليم عسير" يفوز بجائزة دولية في معرض "بينالي كاناجاوا" لفن‎ الأطفال
سبق

فازت الطالبة دنيا ناصر الغامدي، من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بجائزة دولية في معرض "بينالي كاناجاوا " لفن الأطفال العالمي، والذي أقيم في اليابان بمشاركة أكثر من 27500 طالب وطالبة من 80 دولة.

وثمن المدير العام للتعليم في المنطقة، سعد الجوني، جهود القائمات على رعاية الطالبة ودعمها على مستوى المدرسة والأسرة والإدارة، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات العالمية والعربية والوطنية التي حققها تعليم المنطقة في عدد من المجالات .

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
05:11 PM

"تعليم عسير" يفوز بجائزة دولية في معرض "بينالي كاناجاوا" لفن‎ الأطفال

أقيم في اليابان بمشاركة 27500 طالب وطالبة من 80 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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فازت الطالبة دنيا ناصر الغامدي، من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بجائزة دولية في معرض "بينالي كاناجاوا " لفن الأطفال العالمي، والذي أقيم في اليابان بمشاركة أكثر من 27500 طالب وطالبة من 80 دولة.

وثمن المدير العام للتعليم في المنطقة، سعد الجوني، جهود القائمات على رعاية الطالبة ودعمها على مستوى المدرسة والأسرة والإدارة، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات العالمية والعربية والوطنية التي حققها تعليم المنطقة في عدد من المجالات .

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