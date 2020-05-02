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"أمانة مكة" تصادر وتتلف كميات من مشروب السوبيا من الباعة الجائلين المخالفين

في حملة نفذتها بالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن الجهود الرقابية

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة، كميات كبيرة من مشروب السوبيا، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة".

‫كما أتلفت 200 كيس من مشروب السوبيا، تمت مصادرتها أثناء الحملة التي نفذتها البلدية بالتعاون مع الدوريات الأمنية على الباعة الجائلين المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن "الفرق الرقابية بالتعاون مع الدوريات الأمنية تمكنت من مصادرة وإتلاف مشروب السوبيا، والمعد من قبل البائعة الجائلين المخالفين".

وأكد "مكاوي" أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.

ودعا المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

مكة المكرمة بلدية المعابدة الفرعية السوبيا الباعة الجائلين

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة مكة" تصادر وتتلف كميات من مشروب السوبيا من الباعة الجائلين المخالفين
سبق

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة، كميات كبيرة من مشروب السوبيا، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة".

‫كما أتلفت 200 كيس من مشروب السوبيا، تمت مصادرتها أثناء الحملة التي نفذتها البلدية بالتعاون مع الدوريات الأمنية على الباعة الجائلين المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن "الفرق الرقابية بالتعاون مع الدوريات الأمنية تمكنت من مصادرة وإتلاف مشروب السوبيا، والمعد من قبل البائعة الجائلين المخالفين".

وأكد "مكاوي" أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.

ودعا المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
12:50 AM
اخر تعديل
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
01:38 AM

"أمانة مكة" تصادر وتتلف كميات من مشروب السوبيا من الباعة الجائلين المخالفين

في حملة نفذتها بالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن الجهود الرقابية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,875

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة، كميات كبيرة من مشروب السوبيا، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة".

‫كما أتلفت 200 كيس من مشروب السوبيا، تمت مصادرتها أثناء الحملة التي نفذتها البلدية بالتعاون مع الدوريات الأمنية على الباعة الجائلين المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي، أن "الفرق الرقابية بالتعاون مع الدوريات الأمنية تمكنت من مصادرة وإتلاف مشروب السوبيا، والمعد من قبل البائعة الجائلين المخالفين".

وأكد "مكاوي" أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.

ودعا المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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