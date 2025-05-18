سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على تبوك

مصحوبة بتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية ظهراً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك، تُصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية ظهراً.