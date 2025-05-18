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سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على تبوك

مصحوبة بتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية ظهراً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك، تُصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية ظهراً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على تبوك
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك، تُصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية ظهراً.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
11:32 AM

سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على تبوك

مصحوبة بتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية ظهراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك، تُصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية ظهراً.

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