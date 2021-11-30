عقب إطلاق شركة رياضة الفروسية للفعاليات.. عبدالله بن فهد: الرياض تستضيف "بطولة قفز السعودية"

أعلن الاتحاد السعودي للفروسية استضافة العاصمة الرياض النسخة الأولى من بطولة قفز السعودية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، خلال الفترة من التاسع وحتى الـ 18 من (ديسمبر) المقبل، حيث تعد البطولة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا إضافة إلى أنها تعد إحدى أهم المحطات في البطولات العربية، وتشهد مشاركة عدد من أبرز الفرسان العالميين.

وقال الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية

خلال المؤتمر الصحافي الموسع الذي عقده الاتحاد اليوم "الثلاثاء" للحديث عن الحدث الكبير "نعيش بفضل الله عصراً ذهبياً في كافة المجالات تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان لدعمهما الكبير واللامحدود لكافة الرياضات المختلفة ورياضات الفروسية بشكل خاص، وبإشراف مباشر من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نشهد تحقيق عدد كبير من الإنجازات في مختلف الرياضات".

وأضاف "كما لا ننسى أن نشكر كافة شركائنا الذين أسهم دعمهم في تعزيز فرص انتشار رياضات الفروسية وتنظيم أكبر الفعاليات، وأخص بالشكر الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل على دعمه اللامحدود لكافة رياضات الفروسية وخصوصاً رياضة قفز الحواجز، حيث تمتلك رياضات الفروسية وقفز الحواجز تحديداً مساحة خاصة في نفوس الجماهير في المملكة العربية السعودية، وترتبط بالكثير من المنجزات، ولذلك لا يتوقف عملنا الدائم على تطويرها وتسويقها وصناعة الفعاليات المرتبطة بها".

وأوضح رئيس الاتحاد أن رياضة الفروسية تعيش -ولله الحمد- نمواً كبيراً في الأعوام الثلاثة الأخيرة على مستوى أعداد البطولات والممارسين، حيث ازداد عدد بطولات القفز من ٢٨ في 2018 إلى ٤٧ بطولة في 2021، فيما استضافت المملكة 10 بطولات دولية في العام الحالي في مقابل بطولة واحدة في العام 2018، مما أسهم في زيادة أعداد الفرسان وملاك الخيل بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة".

وتابع : "لهذا نسعد اليوم بإعلان إطلاق شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية، نسعى من خلال هذه الشركة إلى توسيع خطواتنا نحو تنظيم وصناعة أضخم الفعاليات العالمية، وستتولى الشركة تنظيم بطولات قفز السعودية والعمل مع شركاء دوليين في هذا المجال".

وستسهم الشركة في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في مجال دعم رياضات الفروسية، صناعة فرص وظيفية جديدة، تعزيز فرص زيادة ممارسي الرياضات في المملكة، تأسيس معايير عالمية لاستضافة البطولات، نقل الخبرات العالمية للسوق المحلي، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص".

وكشف الأمير عبدالله بن فهد أنه سيتم الإعلان قريباً عن تعاون بين شركة رياضة الفروسية للفعاليات و "global Champions"، وقال "خلال الأيام القادمة ستتضح كافة التفاصيل قريباً، الكثير والكثير ينتظر هذه الرياضة".

وختم "ستحظى بطولة قفز السعودية بتغطية إعلامية دولية واسعة، إذ ستبث منافساتها عبر القنوات العالمية إضافة إلى المنصات الرقمية وبلغات مختلفة، يصل مداها لجماهير رياضة القفز من مختلف دول العالم".



