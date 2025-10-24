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"الأرصاد": أمطار رعدية على الجوف والشمالية وحائل وتبوك والمدينة

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل) وكذلك منطقتيْ تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر توقّع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 10- 35كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على الجوف والشمالية وحائل وتبوك والمدينة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل) وكذلك منطقتيْ تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر توقّع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 10- 35كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
08:15 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على الجوف والشمالية وحائل وتبوك والمدينة

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل) وكذلك منطقتيْ تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر توقّع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 10- 35كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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