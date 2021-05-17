مرور الرياض يعلن إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق

عقب انتهاء أعمال الصيانة التي بدأتها "النقل" الإثنين الماضي

أعلن مرور منطقة الرياض، اليوم، أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، فقد تمّت إعادة فتح جسر الخليج باتجاه الشرق ابتداءً من صباح اليوم، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة.

وكانت قد نفّذت وزارة النقل إغلاقاً مرورياً كاملاً لجسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض استمر مدة ثمانية أيام بدءاً من يوم الإثنين 28 رمضان الماضي حتى اليوم الإثنين الموافق 5 شوال الموافق 17 مايو، وذلك بهدف إجراء بعض أعمال الصيانة للجسر الذي يعد واحداً من المعالم الرئيسة في العاصمة الرياض، ويربط شرق مدينة الرياض بغربها.

وقامت الوزارة بتغيير فواصل التمدّد للجسر بطول 92 متراً، وهي فواصل ميكانيكية تمّ تصنيعها بشكل خاص لهذا الجسر؛ كونه من الجسور المميزة عالمياً من ناحية التصميم، وتثبيت الإرشادات واللوحات المرورية اللازمة لتنبيه قائدي المركبات وضمان سلامتهم.