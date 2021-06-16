"كلية علوم الطيران" تستقبل طلبات القبول للعام التدريبي القادم

الشروط تتضمن حصول المتقدم على نتيجة اختبار القدرات العامة

تستقبل الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض طلبات القبول للالتحاق بالفصل الأول من العام التدريبي 2021/ 2022م لخريجي الثانوية العامة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.ic.edu.sa.

وقال الرئيس التنفيذي لكليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله: التسجيل في كلية علوم الطيران مستمر حتى يوم الخميس الموافق 26-8-2021م.

وأضاف: شروط القبول الواجب توفرها في المتقدمين تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة علمي أو صناعي أو ما يعادلها، وألّا يكون مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية مدة تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى حصوله على نتيجة اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، وعدم حصول المتقدم على شهادة جامعية أو دبلوم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك ألّا يكون مفصول من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية.

وأردف: الكلية هي إحدى كليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويشرف على تشغيلها شركة كليات التميّز. وتضم الكلية العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي، وتلبي كافة رغبات الطلاب الخريجين، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن خريجي الكلية خلال السنوات الماضية ألتحقوا بوظائف في عدة قطاعات حكومية وخاصة.

وتابع: الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض التي أنشئت في عام 2014م، يتم تشغيلها من قبل أفضل الجهات التدريبية العالمية في أستراليا، وتعد إحدى الكليات المتخصصة في علوم صيانة الطيران بالمملكة حيث تقدم تدريباً وفق أفضل المستويات العالمية في قطاع صيانة الطائرات، وحاصلة على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني، و الكلية تعمل على تأهيل الكوادر السعودية للدخول في سوق عمل صناعة صيانة الطيران كفنيين محترفين وموثوقين.

وقال الرئيس التنفيذي لكليات التميز: الكلية تقدم العديد من التخصصات ضمن مسارين رئيسيين "المدني والعسكري"، حيث يؤهل المسار الأول المتدربين للحصول على دبلوم معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للطيران المدني في تخصص صيانة الطائرات المدنية.

وأضاف: يتكوّن المسار الثاني والموجه للقطاعات العسكرية التي تقوم بدعم ورعاية هذا المسار من تخصصين، أحدهما يتوافق مع منهج متطلبات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) في ميكانيكا وإلكترونيات الطائرات، والآخر مع أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS).

وأردف "آل عبدالله": التخصصات التي تقدمها الكلية تشمل الهياكل والمحركات، وميكانيكا الطائرات، وصيانة الطائرات تخصص إلكترونيات الطائرات، إضافة إلى نظم الطائرات بدون طيار تخصص ميكانيكا، ونظم طائرات دون طيار تخصص إلكترونيات الطيران، وكذلك نظم الطائرات دون طيار تخصص اتصالات.

وأكد أن الكليات التقنية العالمية بالمملكة تحظى بدعم ورعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس مديري شركة كليات التميّز الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.