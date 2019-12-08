خلل قد يسرب الوقود.. "التجارة" تستدعي 413 سيارة تويوتا
مشكلة في تثبيت الأنبوب قد تنتهي بتوقف المحرك عن العمل
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 413 مركبة تويوتا "Hilux / Hiace" (ديزل) 2019؛ لخلل في تثبيت أنبوب الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود، وتوقف المحرك عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لاستبدال أنبوب الوقود مجاناً.
وزارة التجارة والاستثمار
استدعاء
تويوتا
خلل قد يسرب الوقود.. "التجارة" تستدعي 413 سيارة تويوتا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-08
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 413 مركبة تويوتا "Hilux / Hiace" (ديزل) 2019؛ لخلل في تثبيت أنبوب الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود، وتوقف المحرك عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لاستبدال أنبوب الوقود مجاناً.
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
03:17 PM
خلل قد يسرب الوقود.. "التجارة" تستدعي 413 سيارة تويوتا
مشكلة في تثبيت الأنبوب قد تنتهي بتوقف المحرك عن العمل
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 413 مركبة تويوتا "Hilux / Hiace" (ديزل) 2019؛ لخلل في تثبيت أنبوب الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود، وتوقف المحرك عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لاستبدال أنبوب الوقود مجاناً.