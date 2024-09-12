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عيادات مجمع الملك فيصل تستأنف استقبال المرضى بمختلف الاختصاصات الطبية

بدءًا من الأحد.. وضمن إجراءات احترازية ووقائية

سيتم استئناف العمل بالعيادات الخارجية بمجمع الملك فيصل الطبي، واستقبال المرضى بدءاً من يوم غدٍ الأحد على أغلب التخصصات، والتي تشمل عيادات الجراحة وعيادة الغدد والروماتيزم والقلب والسيولة والسكر والعظام والعصبية والجلدية وأمراض الدم وعيادات العيون والبصريات وغيرها من التخصصات بنسبة٤٠٪، بما يتناسب مع متطلبات التشغيل في ظل الظروف الراهنة، وتطبيقًا لجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لذلك سيتم استقبال ما يقارب ٣٠٠ مراجع يوميًا.

وقال مدير العيادات الخارجية الأخصائي عبدالعزيز الحمياني، إنه "في نهاية شهر سبتمبر نسعى لتشغيل ما يعادل٧٠٪ من العيادات، وذلك بإضافة تخصصات أخرى وفقاً للآليات الجديدة المتبعة، وبحلول بداية شهر نوفمبر سيتم تفعيلها بشكلٍ كامل بنسبة١٠٠٪ إذا تحسنت الظروف الحالية".

وفي إطار الحد من انتشار العدوى في الوضع الراهن، سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة من تفعيل للفرز البصري بمدخل العيادات، وتحديد مسار واحد للدخول وآخر للخروج، والتأكيد على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات.

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عيادات مجمع الملك فيصل تستأنف استقبال المرضى بمختلف الاختصاصات الطبية
سبق

سيتم استئناف العمل بالعيادات الخارجية بمجمع الملك فيصل الطبي، واستقبال المرضى بدءاً من يوم غدٍ الأحد على أغلب التخصصات، والتي تشمل عيادات الجراحة وعيادة الغدد والروماتيزم والقلب والسيولة والسكر والعظام والعصبية والجلدية وأمراض الدم وعيادات العيون والبصريات وغيرها من التخصصات بنسبة٤٠٪، بما يتناسب مع متطلبات التشغيل في ظل الظروف الراهنة، وتطبيقًا لجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لذلك سيتم استقبال ما يقارب ٣٠٠ مراجع يوميًا.

وقال مدير العيادات الخارجية الأخصائي عبدالعزيز الحمياني، إنه "في نهاية شهر سبتمبر نسعى لتشغيل ما يعادل٧٠٪ من العيادات، وذلك بإضافة تخصصات أخرى وفقاً للآليات الجديدة المتبعة، وبحلول بداية شهر نوفمبر سيتم تفعيلها بشكلٍ كامل بنسبة١٠٠٪ إذا تحسنت الظروف الحالية".

وفي إطار الحد من انتشار العدوى في الوضع الراهن، سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة من تفعيل للفرز البصري بمدخل العيادات، وتحديد مسار واحد للدخول وآخر للخروج، والتأكيد على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
08:14 PM

عيادات مجمع الملك فيصل تستأنف استقبال المرضى بمختلف الاختصاصات الطبية

بدءًا من الأحد.. وضمن إجراءات احترازية ووقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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سيتم استئناف العمل بالعيادات الخارجية بمجمع الملك فيصل الطبي، واستقبال المرضى بدءاً من يوم غدٍ الأحد على أغلب التخصصات، والتي تشمل عيادات الجراحة وعيادة الغدد والروماتيزم والقلب والسيولة والسكر والعظام والعصبية والجلدية وأمراض الدم وعيادات العيون والبصريات وغيرها من التخصصات بنسبة٤٠٪، بما يتناسب مع متطلبات التشغيل في ظل الظروف الراهنة، وتطبيقًا لجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لذلك سيتم استقبال ما يقارب ٣٠٠ مراجع يوميًا.

وقال مدير العيادات الخارجية الأخصائي عبدالعزيز الحمياني، إنه "في نهاية شهر سبتمبر نسعى لتشغيل ما يعادل٧٠٪ من العيادات، وذلك بإضافة تخصصات أخرى وفقاً للآليات الجديدة المتبعة، وبحلول بداية شهر نوفمبر سيتم تفعيلها بشكلٍ كامل بنسبة١٠٠٪ إذا تحسنت الظروف الحالية".

وفي إطار الحد من انتشار العدوى في الوضع الراهن، سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة من تفعيل للفرز البصري بمدخل العيادات، وتحديد مسار واحد للدخول وآخر للخروج، والتأكيد على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات.

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